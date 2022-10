Nifty News: Entrez dans l’au-delà avec style, la démo du jeu Solana NFT arrive dans Epic Store et plus encore | Cryptomonnaie

La société à l’origine de la Spartan Race a publié une collection de jetons non fongibles (NFT) qui immortalisera les noms des détenteurs initiaux dans la pierre, avec des plans pour construire une statue de 35 pieds (10,5 mètres) dans l’ancienne Sparte entourée de 15 000 pierres gravées. .

Le fondateur et PDG de Spartan, Joe De Sena, prévoit d’enterrer ses cendres sous sa pierre sur le site surnommé le Spartan 300 Memorial, qui rendra hommage à l’ancienne bataille des Thermopyles au cours de laquelle 300 Spartiates auraient combattu et auraient été tués.

Sur les 15 000 NFT, 300 seront «super rares», les détenteurs de ce type NFT ayant la possibilité de répandre leurs cendres sur le mémorial après leur mort, ce qui pourrait le voir devenir l’une des premières collections NFT à accorder à quelqu’un un dernier lieu de repos .

Les propriétaires peuvent vendre leur NFT sur des marchés tels que OpenSea, mais il n’est pas clair si cet avantage funéraire est transféré au nouveau propriétaire.

Les laissez-passer se vendent 3 000 $ et permettent également aux détenteurs jusqu’à neuf ans d’accès illimité à tous les événements de la marque Spartan, y compris sa course à la mort de 70 heures et sa course d’obstacles Tough Mudder, ainsi qu’avec des baisses de produits exclusives.

Les détenteurs de NFT auront également accès à un événement annuel exclusif au cours duquel ils pourront s’entraîner avec des athlètes professionnels tout en testant les produits et les obstacles des marques de fitness.

Star Atlas lance une démo sur Epic Games Store

Le jeu NFT basé à Solana, Star Atlas, a lancé sa première pré-alpha jouable le 29 septembre via la boutique Epic Games pour les propriétaires de ses NFT, leur permettant de voir les véhicules en jeu qu’ils ont achetés dans l’environnement des jeux.

Star Atlas est un jeu de stratégie d’exploration spatiale en monde ouvert se déroulant en 2620 dans lequel les joueurs peuvent acheter et vendre des NFT représentatifs de véhicules tels que des vaisseaux spatiaux, les joueurs extraient également des ressources à vendre sur le marché du jeu et rejoignent des factions politiques.

La démo pré-alpha de Showroom est alimentée par l’Unreal Engine 5, un outil de création 3D sorti en avril par Epic Games, et est utilisée dans son jeu phare Fortnite.

Les développeurs de Star Atlas ont également lancé un outil open source, The Foundation Software Development Kit (F-KIT), qui permet aux développeurs d’Unreal Engine 5 d’intégrer plus facilement leurs titres dans la blockchain Solana.

Build-a-bear entre sur le Web3

Le détaillant d’animaux en peluche Build-A-Bear Workshop entre sur Web3, en partenariat avec le marché NFT Sweet pour lancer sa première collection NFT à l’occasion de sa 25e année d’activité.

Les NFT seront frappés sur la blockchain Polygon et commenceront par la vente aux enchères d’octobre d’un ensemble physique et numérique qui comprend un traders en peluche physique unique parsemé de cristaux Swarovski avec son homologue NFT.

Une deuxième vente aux enchères en novembre proposera cinq traders en peluche en argent NFT également accompagnés d’homologues physiques correspondants avant qu’un lancement en décembre de 5 000 NFT ne soit mis à la disposition du public.

CryptoPunk se vend pour 3 300 ETH

Un CryptoPunk rare s’est vendu sur le marché NFT OpenSea pour 3 300 Ether (ETH), d’une valeur de plus de 4,4 millions de dollars, à un acheteur anonyme le 28 septembre, marquant la quatrième vente la plus élevée en termes d’ETH dépensés, selon les données de DappRadar.

CryptoPunk # 2924 présente des attributs rares tels que le type « singe », dont seulement 24 existent dans la collection de 10 000 personnes. Il a également un « accessoire » – un sweat à capuche qui est une rareté dans la collection, d’autant plus qu’il est le seul « singe » à en comporter un.

Le CryptoPunk le plus cher jamais vendu a été acheté pour 124 457 ETH, d’une valeur de plus de 530 millions de dollars au moment de l’achat en octobre 2021

Warner Music Group a annoncé un partenariat avec le marché NFT OpenSea pour permettre à certains artistes de lancer des collections NFT sur des pages de destination personnalisables et dédiées afin de renforcer leur présence Web3.

Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram dans 100 pays peuvent connecter leurs portefeuilles cryptomonnaies pour publier et partager des NFT sur les deux plates-formes avec la société mère Meta prenant en charge les actifs numériques des blockchains Ethereum, Polygon et Flow.