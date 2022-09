L’appétit institutionnel continue de croître dans un marché baissier – PDG de BitMEX | Cryptomonnaie

Dans une récente interview, le directeur général de BitMEX, Alexander Höptner, a partagé ses réflexions sur les investisseurs institutionnels qui, à son avis, ont toujours un appétit pour la crypto et Ethereum.

S’exprimant lors de la conférence Token2049 à Singapour le 28 septembre, le responsable de la cryptomonnaie a déclaré à Cointelegraph qu’il n’y avait pas eu « un seul ralentissement de la poussée institutionnelle vers la cryptomonnaie » pendant ce marché baissier.

Il a ajouté que les institutions et les acteurs du secteur financier utilisent généralement les marchés baissiers pour innover. Il y a beaucoup plus de pression pour livrer dans un marché haussier, mais les marchés baissiers offrent le luxe de plus de temps.

Höptner a également fait remarquer que l’adoption pour le secteur financier a un horizon à long terme, c’est pourquoi les institutions achèteront et détiendront des actifs cryptomonnaies alors que l’inverse peut actuellement être dit pour le secteur de la vente au détail.

Lorsqu’on lui a demandé si les institutions ou le commerce de détail mettraient fin au marché baissier, il a répondu que le commerce de détail se retirait toujours alors que les institutions continuaient à pousser, avant d’ajouter :

« Je pense que les institutions se préparent maintenant à fournir les services et que le commerce de détail reviendra et le fera remonter. »

Le patron de BitMEX est également convaincu que les institutions commenceront à revenir dans Ethereum maintenant qu’il est passé à la preuve de participation et répond aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

« Ethereum est le protocole idéal sur lequel construire des choses », a-t-il commenté avant d’ajouter « c’est l’événement public idéal pour créer des produits financiers conformes à l’ESG », en référence à la fusion récemment déployée.

Pour le moment, la conformité ESG est primordiale, a-t-il déclaré, ajoutant que les institutions « peuvent proposer à nouveau des produits vraiment destinés à un large public tout en cochant l’une des cases qu’elles ont pour leur conformité ».

Le chiffre de 3 000 $ a été mentionné concernant les prix des ETH d’ici la fin de l’année et Höptner y voit une possibilité, surtout maintenant que le réseau est plus respectueux de l’environnement et que les grandes banques l’utilisent. À l’heure actuelle, l’ETH s’échange de 3,8 % au cours des dernières 24 heures à 1 336 $, il lui reste donc un long chemin à parcourir au cours des trois prochains mois.

La semaine dernière, Cointelegraph a rapporté que les produits de jalonnement liquides tels que le stETH de Lido sont plus rentables et efficaces en termes de capital que la détention d’ETH ordinaires. En tant que tels, ils gagneront en popularité tandis que hodling ETH pourrait devenir obsolète.