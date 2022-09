Le prix de Cardano reste immobile après le hard fork de Vasil, quelle est la prochaine étape ? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano montre une série de creux égaux formés à 0,425 $, indiquant une fuite potentielle de liquidités dans un avenir proche.

Les investisseurs peuvent entrer sur le marché de l’ADA après que la liquidité d’arrêt de vente inférieure à 0,425 $ ait été balayée.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,425 $ sans reprise rapide au-dessus de 0,435 $ invalidera les perspectives haussières.

Le prix de Cardano est resté neutre malgré la blockchain subissant une mise à niveau massive cette semaine via le hard fork Vasil. Cette mise à jour est multiforme et apporte une foule d’améliorations au soi-disant « Ethereum-killer », y compris le débit des transactions.

D’autres améliorations notables incluent le « pipelining de diffusion », qui augmente les capacités de traitement des transactions du réseau de blockchain Cardano tout en améliorant les temps de propagation des blocs.

Les développeurs ont commémoré une implémentation réussie le 28 septembre sur Twitter.

Nous sommes heureux d’annoncer qu’après un succès #Vasil mettre à niveau le 22 septembre, les nouvelles fonctionnalités (y compris la prise en charge des nœuds et de la CLI pour les entrées de référence, les données en ligne, les scripts de référence), ainsi qu’un nouveau #Plutus modèle de coût, sont maintenant disponibles sur le #Cardano réseau principal ! pic.twitter.com/USja3TcJNi — Entrée Sortie (@InputOutputHK) 27 septembre 2022

Bien qu’il s’agisse d’une étape majeure pour les développeurs et les utilisateurs, le prix de Cardano n’a pas réagi. En fait, ADA s’est consolidé et est resté fortement corrélé au prix du Bitcoin.

Prix ​​Cardano et les signaux avant une montée en puissance

Le prix de Cardano a produit des fractales de liquidité, qui sont essentiellement un balayage du creux de swing précédemment formé suivi d’un rallye rapide. Jusqu’à présent, ADA en a produit huit et en produira probablement un de plus avant que les acheteurs n’appuient sur la pédale d’accélérateur.

Le soi-disant « Ethereum-killer » a produit trois creux égaux à 0,425 $ et a des arrêts de vente reposant en dessous. Par conséquent, un mouvement rapide à la baisse pour collecter cette liquidité, suivi d’une reprise rapide au-dessus de 0,435 $, indiquera que les teneurs de marché sont au travail et signalera également des perspectives haussières.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano déclenche une hausse de 15 % à 0,505 $, où un sommet local pourrait se former. En fonction de l’élan, l’ADA pourrait s’étendre plus haut et combler le déséquilibre, alias Fair Value Gap (FVG), à 0,530 $.

Au total, ce mouvement constituerait un gain de 25% pour le prix de Cardano, et les investisseurs intéressés peuvent chercher à entrer après un balayage des creux égaux à 0,425 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Bien que ces perspectives semblent prometteuses, le prix de Cardano évolue au gré de la volatilité des prix du Bitcoin. Par conséquent, un chandelier quotidien proche des creux égaux à 0,425 $ pourrait devenir aigre si ADA ne parvient pas à se rétablir au-dessus. De plus, une confirmation secondaire du manque de force haussière sera observée si l’altcoin ne parvient pas à dépasser le niveau de résistance de 0,435 $.

Un tel développement invalidera les perspectives haussières du prix de Cardano et déclenchera potentiellement un crash de 10% à 0,380 $.