Circle annonce la prise en charge des paiements USDC inter-chaînes alors que l’USDC s’intègre à Cosmos | Cryptomonnaie

Circle lancera un protocole de transfert inter-chaînes avec prise en charge de son propre stablecoin, USD Coin (USDC).

À l’avenir, Circle a l’intention de rendre l’USDC disponible sur NEAR et Polkadot, entre autres chaînes.

Cosmos est l’une des premières chaînes à noter l’arrivée de l’USDC sur le réseau.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, la première place est fixée pour Bitcoin. Cependant, la lutte entre le second et le reste des cryptos continue. Ce cas s’étend également aux stablecoins puisque l’USDC trouve des preneurs même dans les cas les moins conventionnels.

USDC partout!

L’émetteur de l’USDC Circle se concentre sur la poussée de l’USDC sur les nouveaux marchés, à commencer par ceux natifs de l’espace crypto. Circle se prépare à lancer un protocole de transfert inter-chaînes qui permettra un mouvement fluide de l’USDC d’un réseau blockchain à un autre.

Discutant de la même chose, le vice-président des produits chez Circle, Joao Reginatto, a déclaré :

« L’expansion multi-chaînes vise à augmenter la disponibilité native de l’USDC de huit à treize écosystèmes, et permet aux développeurs de chaînes de blocs s’appuyant sur l’USDC et leurs utilisateurs de bénéficier d’une plus grande liquidité et d’une plus grande interopérabilité au sein de la crypto-économie. »

Bien qu’aucune décision spécifique n’ait été prise concernant ce développement, l’USDC devrait être disponible sur plusieurs chaînes dans l’espace crypto. En ciblant ces chaînes, Circle a pour l’instant l’intention de développer davantage l’USDC et de l’amener à Arbitrum, NEAR, Optimism et Polkadot.

En fait, l’intégration de l’USDC avec une autre chaîne appelée Cosmos est déjà en cours. Prévue pour être disponible prochainement, cette intégration apportera l’USDC à l’écosystème Cosmos, supprimant ainsi le besoin de ponter ou d’envelopper l’actif.

L’USDT emboîte le pas

En ce qui concerne l’USDC, la question la plus fréquente qui l’accompagne est : l’USDC se rapprochera-t-il du dépassement de Tether (USDT) ? La réponse à la même chose restera essentiellement la même, c’est-à-dire non.

En effet, Tether commande plus de 67,9 milliards de dollars d’USDT circulant sur le marché, alors que l’USDC est encore loin avec 49,2 milliards de dollars de jetons en circulation.

USDC vs USDT approvisionnement en circulation

Cette différence de 18,7 milliards de dollars ne disparaîtra pas tant que l’USDC ne remarquera pas une demande excessive sur le marché. Les chances qu’il en soit de même sont minces puisque, au cours des trois derniers mois, la demande n’a diminué que pour faire baisser l’offre en circulation de l’USDC de 2 milliards de dollars.