Prédiction des prix XRP : échangez contre le commerce de détail, vous gagnerez à chaque fois | Cryptomonnaie

Six commerçants de détail sur dix vendent à découvert le prix du XRP à l’heure actuelle.

Le prix Ripple a grimpé de 10% en moins de 24 heures.

L’invalidation de la thèse haussière est une violation de 0,31 $.

Le prix XRP de Ripple montre que les commerçants de détail penchent à la baisse. Une pompe pour liquider les traders au détail est un scénario valable.

Le prix du XRP est sur le point d’augmenter

Le prix XRP montre des signaux de représailles applaudis. Depuis le 25 septembre, les baissiers ont conquis le marché, forgeant une perte de 20 % de la valeur marchande du jeton de remise numérique. Après une liquidation tôt le matin mercredi, les haussiers sont revenus sur le marché, entraînant une augmentation de 10 % en moins de 24 heures.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,45 $. Accompagnés des techniques favorables, des métriques en chaîne plutôt intéressantes. Plus précisément, le Coinglass Long Vs. Indicateur court. Selon des données récentes, six traders XRP sur dix sont actuellement à découvert. La dernière fois que les commerçants de détail se sont positionnés si fortement à la baisse, c’était le 20 septembre, lorsque le XRP s’échangeait à 0,37 $. Trois jours plus tard, le 23 septembre, le XRP a grimpé de 47 % jusqu’au sommet de septembre à 0,56 $. »

Coinglass Long Vs. Rapport court

Graphique XRP USDT sur 4 heures

En combinant les facteurs en chaîne et techniques, une pompe XRP ne doit pas être exclue de la table. Si le marché est véritablement haussier, un objectif conservateur devrait se situer entre 0,56 $ et 0,61 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 33 % par rapport au prix XRP actuel.

Pour la sécurité de nos lecteurs, l’invalidation la plus sûre de la thèse haussière devrait rester en dessous du creux de l’été à 0,31 $. Les traders ayant une tolérance au risque plus élevée voudront peut-être approfondir les techniques proches de 0,35 $ et 0,41 $ pour voir si un rapport risque/récompense plus serré est en corrélation avec leur style de trading.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security