Prédiction des prix de Terra Luna : pourquoi l’appel à une course haussière 10x a peut-être été rendu prématuré | Cryptomonnaie

La tendance à la baisse se déroule en trois séries de vagues impulsives.

Le volume de Terra reste biaisé depuis le crash du tapis roulant en mai.

L’invalidation de l’idée haussière est une brèche au-dessus de 7,77 $.

Le prix de Terra Luna pourrait être plus bas que ne le pensent les investisseurs. Des niveaux clés ont été définis.

Le prix LUNA de Tera pourrait surprendre les investisseurs dans les prochains jours. Depuis août, il a été prévu que LUNA pourrait potentiellement multiplier par 10 sa valeur marchande sur la base d’analyses en chaîne et techniques. Au cours de la deuxième semaine de septembre, LUNA a réussi un énorme rallye 3x en 24 heures, ce qui était une affirmation positive de l’hypothèse flamboyante 10x.

Le prix de LUNA se vend actuellement aux enchères à 2,50 $ alors que les haussiers ont du mal à maintenir le support à la moyenne mobile de 8 jours. Depuis la course haussière 3x, les baissiers ont pris le contrôle du marché, forgeant une baisse de 65% en deux semaines. Lors de la subdivision du nombre d’ondes de la tendance baissière, il est possible d’adapter trois ensembles de structures impulsives à 5 ondes.

Il s’agit d’un signal problématique pour les inventeurs sur le marché et d’un indicateur d’écart pour ceux qui sont restés. De plus, l’indicateur de profil de volume reste faussé par le crash de tapis en mai. Ainsi, identifier correctement la force des traders au milieu de la récente hausse de 300 % est encore plus difficile.

Graphique LUNA sur 4 heures

Bien que les mesures en chaîne de LUNA aient montré des gestes haussiers considérables, avoir une thèse alternative peut être bénéfique pour comprendre quand les marchés changent. Sur la base de la récente évolution des prix, cette prédiction considère une baisse supplémentaire de 35 % comme un résultat possible pour le prix de Terra LUNA. Une telle décision contribuerait à une thèse de triangle symétrique beaucoup plus large qui verrouillerait le prix de LUNA dans une action de prix plus limitée entre 1,65 $ et 4,00 $ tout au long du quatrième trimestre.

L’invalidation de la thèse baissière ciblant 1,65 $ est une brèche au-dessus du récent sommet de swing à 7,77 $. Si les traders peuvent franchir ce niveau, le rallye 10x serait probablement en cours. Un objectif de 28 $ pourrait entraîner une augmentation de plus de 1 000 % par rapport au prix actuel de LUNA.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de LUNA, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security