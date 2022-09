BIS s’associe à Israël, à la Norvège et à la Suède pour les paiements des CBDC après avoir terminé un projet pilote de 22 millions de dollars | Cryptomonnaie

La Banque des règlements internationaux (BRI) a lancé le projet Icebreaker pour explorer les paiements CBDC transfrontaliers avec Israël, la Norvège et la Suède.

Le projet aboutira à la création d’un « hub » qui reliera les systèmes CBDC des banques centrales de ces pays.

Plus tôt cette semaine, la BRI a annoncé l’achèvement réussi de son essai pilote en réalisant des transactions d’une valeur de 22 millions de dollars.

L’adoption croissante des crypto-monnaies n’est contrée que par les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), que certains pays considèrent comme une alternative à la crypto, bien qu’ils puissent la contrôler.

Bien que la notion ne respecte peut-être pas les principes de la cryptomonnaie, elle est toujours envisagée par de nombreux gouvernements, ce qui entraîne un développement rapide à travers le monde.

Le transfert CBDC devient facile

La BRI a annoncé qu’elle lancerait le projet Icebreaker avec les banques centrales d’Israël, de Norvège et de Suède. Il s’agira d’une exploration conjointe entre les quatre entités pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre les CBDC pour les paiements internationaux de détail et de transfert de fonds.

BIS Innovation Hub Nordic Center développera un « hub » pour réduire le temps et le coût des paiements transfrontaliers. Ce hub sera relié aux systèmes CBDC nationaux de la Banque d’Israël, de la Banque centrale de Norvège et de la Sveriges Riksbank.

L’objectif du projet sera de tester certaines fonctions et la faisabilité technologique de l’interconnexion de différents systèmes CBDC.

Architecture du projet Icebreaker

Expliquant le processus, a rapporté la BRI,

«L’architecture est conçue pour permettre des paiements immédiats au détail CBDC à travers les frontières, à un coût nettement inférieur à celui des systèmes existants, qui sont généralement basés sur des paiements envoyés via plusieurs banques différentes au destinataire final (le système bancaire dit correspondant). ”

Prévu pour être testé jusqu’au début de 2023, le rapport final devrait être prêt d’ici le premier trimestre de l’année prochaine.

BIS l’a déjà fait auparavant

Alors que le projet a été annoncé le 28 septembre, la BRI avait déjà mené un important projet pilote, dont le résultat a été publié un jour avant l’annonce.

Avec la participation d’environ 20 banques centrales, la BRI a mené à bien le projet pilote CBDC après un mois de test. Au cours de cette période, plus de 22 millions de dollars de transactions transfrontalières ont été effectuées via plus de 160 transferts et échanges de devises.

Les banques centrales de Hong Kong, Chine et des Émirats arabes unis figuraient parmi les banques participantes. À l’avenir, Israël, la Norvège et la Suède vont également rejoindre cette liste.