Bitcoin s’apprête à récupérer 20 000 $ alors que Lightning Lab publie le code du protocole Taro pour « Bitcoiniser le dollar » | Cryptomonnaie

Le protocole Taro de Lightning Labs a été créé pour devenir le réseau financier mondial pour les transactions et transferts Bitcoin.

Le réseau Taro sera développé pour prendre en charge le transfert d’actifs via Bitcoin et plus tard le réseau Lightning pour un règlement instantané et bon marché.

Bitcoin a maintenu sa tendance baissière critique de trois mois à 18 600 $ après avoir perdu 20 000 $ il y a deux semaines.

Bitcoin est le premier réseau de crypto-monnaie au monde, c’est bien établi, mais Bitcoin est également l’un des moyens de transaction les plus chronophages et énergivores dans cet espace.

Ces failles ont conduit à la naissance d’Ethereum, Cardano et d’autres chaînes, qui se concentrent sur la réalisation de transactions cryptomonnaies moins chères et plus rapides. Cependant, Lightning Labs, le 29 septembre, a fait un pas de plus vers le retour de ces fonctionnalités sur Bitcoin.

Bitcoiniser le dollar

Lightning Labs, à l’origine du réseau Lightning, a publié le code initial de son protocole Taro, qui vise à apporter la fonctionnalité stablecoin à Bitcoin Layer 2. Cette version permettra aux développeurs de frapper, envoyer et recevoir des actifs sur la blockchain.

Depuis son annonce en avril, l’anticipation de Taro n’a fait qu’augmenter puisque le protocole permettra aux protocoles alimentés par Taproot d’émettre des actifs qui peuvent être facilement transférés via Bitcoin.

Lightning Labs prévoit également d’étendre cela au réseau Lightning, qui fournira des transactions instantanées, à volume élevé et à faible coût.

Appelant cela la première étape du processus de « Bitcoinisation du dollar », a déclaré Lightning Labs,

«Avec Taro… nous pouvons créer un monde où les utilisateurs ont des soldes libellés en USD et des soldes libellés en BTC (ou d’autres actifs) dans le même portefeuille, envoyant trivialement de la valeur sur le Lightning Network comme ils le font aujourd’hui. Ce bond en avant accélérera la voie pour amener le bitcoin à des milliards. »

Pour le moment, la publication du code du protocole est uniquement limitée à l’utilisation de testnet, ce qui conduit finalement à la publication des commentaires des développeurs sur le réseau principal.

Bitcoin sur les graphiques

BTC n’a pas été le plus performant depuis longtemps, car après le rallye de début septembre, la pièce du roi est retombée et le prix de BTC est depuis resté sous la barre des 20 000 $.

Cependant, se négociant à 19 493 $ au moment de la rédaction, BTC a maintenu la ligne de support critique établie il y a trois mois après le crash de juin. Bien que des signes précis d’un rallye ne soient pas apparents, le MACD semble mettre en évidence une légère tendance haussière en cours de route.

Tableau des prix Bitcoin sur 24 heures

La ligne indicatrice traversant la ligne de signal effectuant un croisement haussier rétablit la possibilité d’une reprise, à condition que BTC continue de grimper progressivement. Comme en témoignent les bandes de Bollinger, le manque de volatilité pourrait maintenir les fluctuations de prix au minimum.