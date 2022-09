Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Whale Watching 102 – Ne devenez pas l’appât | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre le plus grand afflux de volume sur les échanges depuis 2017.

Le prix Ethereum pourrait réagir négativement à l’afflux d’ETH déposés sur les bourses.

Les commerçants de détail sont positionnés très à découvert sur le prix XRP.

Le marché de la cryptomonnaie a connu un afflux de volatilité, incitant probablement les traders à ouvrir des positions longues dans l’espoir d’un rallye au T3-T4. Cependant, sous le capot, les signaux baissiers peuvent être négligés. Statistiquement, octobre et novembre sont généralement des mois haussiers pour la crypto. Il n’y a rien de mal à lancer une canne dans des eaux dangereuses, mais la gestion des risques doit être appliquée. Ne devenez pas l’appât lorsque vous pêchez des gains.

Le prix du Bitcoin semble effrayant sous le capot

Le prix du bitcoin se bat pour des raisons alors que les traders ont accompli un rallye de récupération de 5% après une liquidation du jour au lendemain. Malgré les représailles optimistes, il existe des mesures en chaîne qui semblent baissières sous le capot.

L’Inflow Volume Indicator d’IntoTheBlock montre que 287 000 Bitcoins ont été intégrés à toutes les bourses le 14 septembre. Avec un prix moyen de 20 000 $ BTC, plus de 2 % de l’ensemble du marché de la cryptomonnaie est soudainement devenu liquide. L’augmentation de la liquidité justifie les fluctuations erratiques des prix qui se sont produites ce mois-ci. Les teneurs de marché ont besoin que les prix évoluent pour maintenir l’intérêt des commerçants de détail. Il convient de noter que les 287 000 jetons BTC constituent le plus grand afflux d’approvisionnement sur deux bourses au cours des cinq dernières années.

Sur la base de ces mesures, on peut supposer que les acteurs à forte capitalisation sont intéressés par la sécurisation des bénéfices. Ainsi, le prix du Bitcoin pourrait être dû à un événement de balayage dans les semaines à venir ciblant 17 000 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 12 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Indicateur de volume d’afflux d’IntoTheBlock

Graphique BTC USDT sur 4 heures

Le prix de l’Ethereum pourrait balayer les creux de l’été

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 333 $, montrant des signaux subtils qui méritent d’être préoccupants. Selon l’indicateur d’approvisionnement en bourse de Santiment, il y a eu une augmentation persistante de l’offre distribuée sur les bourses depuis août. En théorie, les mesures suggèrent que plus d’offre sur les bourses indique plus de gestionnaires prêts à vendre le prix Ethereum.

Par conséquent, le jeton de contrat intelligent décentralisé peut être une opportunité à court terme plutôt qu’un jeu d’investissement à long terme parmi les commerçants institutionnels. Cela dit, les investisseurs doivent garder l’esprit ouvert lors de l’analyse des données techniques.

La récente violation du niveau de 1 250 $ a disqualifié le décompte impulsif. Il est possible que le prix de l’ETH balaie les creux de l’été à 880 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 33% par rapport à la valeur marchande actuelle. Bien qu’il soit encore relativement tôt pour appeler, une perte du plus bas de 1 006 $ pourrait être le catalyseur d’une baisse beaucoup plus importante.

Indicateur d’offre sur les échanges de Santiment

Graphique ETH USDT sur 4 heures

Le prix du XRP pourrait à nouveau remonter

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,4343 $. Les baissiers ont forgé une baisse de 7% au cours de la séance de nuit après avoir franchi la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. Lors de l’open de New York, les traders ont reculé, provoquant une reprise de 5 %. Pourtant, les mesures en chaîne montrent que le recul actuel de la contre-tendance peut être un déguisement pour un mouvement beaucoup plus important.

Selon l’indicateur Long vs Short de CoinGlass, la plupart des traders ayant des positions XRP ouvertes sont à découvert. Avec une répartition 60-40, la dernière fois que le commerce de détail s’est positionné aussi fortement à la baisse, c’était le 20 septembre, lorsque le XRP s’échangeait à 0,37 $. Le 23 septembre, le XRP a grimpé de 47 % jusqu’au sommet mensuel à 0,56 $.

Sur la base des mesures haussières contrariantes, XRP pourrait se rallier à la zone de congestion précédente près de 0,60 $ dans les prochains jours. Ce faisant, une quantité importante de baissiers à effet de levier serait liquidée de leurs transactions. Une telle décision entraînerait une augmentation de 30 % par rapport au prix actuel du XRP. Le jeu haussier le plus sûr est une violation des plus bas de l’été à 0,31 $. Les commerçants ayant une tolérance au risque plus élevée pourraient utiliser la récente barrière de 0,35 $ comme ligne dans le sable à ne pas perdre.

CoinGlass Indicateur Long vs Short

Graphique XRP USDT sur 4 heures

