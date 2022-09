Prix ​​​​XRP: cela doit se produire pour un rallye explosif dans Ripple | Cryptomonnaie

David Gokhstein s’est rendu sur Twitter pour souligner la possibilité de la victoire de Ripple dans le procès SEC contre Ripple.

Les partisans de la cryptomonnaie ont envisagé de récupérer des jetons XRP et de les ajouter à leur portefeuille avant l’événement catalyseur haussier.

Les analystes estiment que le prix du XRP pourrait grimper de 20 % d’ici la mi-octobre, révélant des perspectives haussières.

David Gokhstein, promoteur de la cryptomonnaie et podcasteur, pense que Ripple est sur le point de gagner dans le procès SEC contre Ripple. Le podcasteur a insisté sur l’accumulation de XRP et la condition d’un rallye dans l’altcoin.

La victoire de Ripple dans SEC contre Ripple est probable

La victoire du géant des paiements Ripple dans le procès de la SEC contre Ripple est considérée comme un catalyseur haussier pour l’altcoin. Le promoteur de la crypto et podcasteur David Gokhstein s’est rendu sur Twitter pour souligner l’importance de la victoire de Ripple. Le géant du paiement est le plus grand détenteur public de XRP, donc le résultat du procès SEC contre Ripple pourrait faire ou défaire le potentiel de l’altcoin pour une hausse des prix.

Gokhstein a exprimé sa vision optimiste du XRP, il aurait déclaré :

Je veux appuyer sur le bouton d’achat XRP.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, est optimiste quant à l’affaire SEC contre Ripple et n’a pas vu la nécessité d’un procès. L’exécutif fait valoir qu’il existe suffisamment de preuves pour qu’un juge décide si XRP est un titre, sans jury. Garlinghouse estime que la soumission des deux requêtes par la SEC et le géant du paiement Ripple devrait suffire à la juge Analisa Torres pour décider. Garlinghouse pense que les faits de l’affaire sont incontestés et lors de son apparition sur Fox Business, le PDG de Ripple a partagé sa conviction avec les détenteurs de XRP.

L’ancien candidat au Congrès américain Gokhstein pense que si Ripple remporte une victoire, cela pourrait influencer la montée impeccable de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. La décision sur l’objection de la SEC est toujours en attente, le juge Torres statuera sur les requêtes d’experts et le jugement sommaire au plus tard le 31 mars 2023.

Tony Montpeirous, analyste technique chez Netcost-Security a évalué le graphique des prix XRP et a identifié que l’actif a invalidé la consolidation en forme de triangle. Tony soutient que le RSI montre que Ripple vend aux enchères une ligne définitive dans le sable pour une correction du marché haussier. Par conséquent, une perspective baissière sur XRP pourrait être problématique.

L’analyste a prédit une hausse des prix du XRP à un nouveau sommet proche du niveau de 0,61 $ à court terme.

Tableau des prix XRP-USDT