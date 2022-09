Le prix de Cardano a ignoré le hard fork de Vasil, mais voici un schéma haussier prometteur | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano revient sur la planche à dessin alors que les acheteurs défendent le support à 0,4250 $.

Le prix de l’ADA envisage un mouvement haussier important, mais d’abord, une résistance à la baisse du modèle en biseau doit être éliminée.

Le manque d’intérêt des investisseurs peut invalider son potentiel haussier tout en propageant le risque baissier.

Le prix de Cardano a beaucoup à prouver aux investisseurs au milieu des questions sur les baisses fréquentes malgré l’augmentation des activités de développement. Le jeton de contrats intelligents se négocie légèrement en dessous de son niveau de prix avant le hard fork de Vasil.

Un mouvement haussier à 0,4800 $ a été invalidé, peut-être en raison d’activités de prise de bénéfices au bon moment. Maintenant, le prix de l’ADA vacille à 0,4340 $ tandis que les acheteurs travaillent sur un mouvement potentiel au nord de son support principal à 0,4250 $.

Quelle est la prochaine étape pour le prix de Cardano après le hard fork de Vasil ?

Après plusieurs retards, IOHK (Input Output Hong Kong) de Cardano a publié avec succès la mise à niveau tant attendue du hard fork Vasil le 22 septembre. Selon IOHK, l’organisation chargée de construire et de maintenir le réseau, la mise à niveau logicielle augmentera le débit des transactions d’ADA en capitalisant sur les nouvelles fonctionnalités d’évolutivité.

« La mise à niveau vise à améliorer l’évolutivité du réseau et à renforcer les capacités de contrat intelligent de Cardano », a déclaré Shahaf Bar-Geffen, PDG de COTI, une plate-forme de construction de pièces stables, à Cointelegraph.

La fourchette dure de Vasil n’a eu qu’un impact mineur sur le prix de Cardano, mais le jeton a renoncé à tous les gains en raison de la réservation précoce des bénéfices. Avec le prix ADA au-dessus d’une zone de support solide mise en évidence par la bande verte entre 0,4100 $ et 0,4250 $, les acheteurs ont toujours le dessus.

Peut-être que de futurs développements tels que la proposition Daedalus Turbo de Charles Hoskinson sur le portefeuille du réseau pourraient avoir un impact plus important sur les prix. Hoskinson, le fondateur du protocole, affirme que pour obtenir une meilleure expérience utilisateur, Cardano doit disposer d’un portefeuille certifié conçu pour améliorer la décentralisation et ne pas compromettre la vitesse.

Est-ce le recul que le prix de Cardano attendait ?

Le prix de l’ADA se négocie au sommet d’un modèle de coin en baisse formé après que le jeton se soit détaché d’une reprise début septembre à 0,5200 $. Au fur et à mesure que les deux lignes de tendance (reliant ses hauts et ses bas inférieurs) convergent, le volume des échanges diminue, permettant à la consolidation de se produire.

Graphique ADA/USD sur huit heures

Ce modèle en coin est souvent très haussier, avec une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure signifiant un possible renversement de tendance. Attendre la confirmation de la cassure est crucial pour éviter les faux mouvements de prix.

Un indicateur de volume comme l’OBV (On Balance Volume) peut être utilisé pour montrer si les traders ont une plus grande influence sur le prix de l’ADA pour une cassure. Les traders à court terme pourraient envisager de sortir de leurs positions à 0,0440 $, 0,4800 $ et 0,5200 $ – l’objectif à moyen terme du prix de Cardano.