Le projet Ethereum Ribbon Finance lance un échange d’options cryptomonnaies pour stimuler la croissance | Cryptomonnaie

Singapour – Protocole de financement décentralisé (DeFi) Ribbon Finance, connu pour ses produits structurés en chaîne, a déclaré qu’il lançait une bourse d’options pour stimuler la demande de ses services parmi les commerçants de crypto avertis.

Annoncé au Token 2049 à Singapour, Aevo permettra aux utilisateurs d’échanger initialement des options d’éther (ETH), avec des plans pour lancer des options pour Bitcoin (BTC) et d’autres jetons dans les mois à venir.

Le fondateur du ruban, Julian Koh, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’échange d’options enregistre un volume de transactions quotidiennes de plus de 100 millions de dollars au cours des prochains mois, ajoutant que l’écosystème Ethereum avait « pris de l’ampleur » après l’événement Merge au début du mois.

« Avec la majorité des TVL de notre plate-forme provenant de l’écosystème Ethereum, nous l’avons toujours considéré comme notre terrain d’origine et avons stratégiquement lancé Aevo tandis que le réseau Ethereum continue de prendre de l’ampleur après la fusion », a déclaré Koh à CoinDesk, en utilisant un acronyme. pour la valeur totale verrouillée, ou la quantité de crypto liée aux projets DeFi.

Ribbon a verrouillé plus de 75 millions de dollars de diverses crypto-monnaies mercredi. À son apogée, en mai, il détenait plus de 300 millions de dollars, bien que la valeur des actifs détenus sur sa plate-forme ait chuté à mesure que le marché au sens large diminuait.

Ribbon est connu dans les cercles cryptomonnaies pour son produit Decentralized Option Vaults (DOV), qui permet aux utilisateurs de générer des rendements grâce à différentes stratégies impliquant des instruments financiers tels que des options, des dérivés et d’autres produits cryptomonnaies à taux fixe.

Le DOV pour USD Coin (USDC) sur Ribbon rapporte environ 25 % des rendements annuels aux utilisateurs, contre des taux inférieurs à 4 % sur des protocoles de prêt comme Aave ou Compound.

Le trading d’options cryptomonnaies a été un point lumineux rare sur le marché baissier, créant une dynamique alors même que les prix de la cryptomonnaie ont plongé, comme indiqué précédemment. Quelque 10 milliards de dollars de produits d’options ont été négociés jusqu’à présent en septembre, selon les données.

Plus tôt cette année, le gestionnaire de fonds Darius Sit de QCP Capital a qualifié le trading d’options de prochain moteur de croissance dans le secteur de la cryptomonnaie, expliquant à l’époque que ces produits étaient beaucoup plus familiers aux investisseurs institutionnels et qu’ils étaient beaucoup plus susceptibles d’utiliser des options plutôt que des niches. Produits DeFi pour échanger des crypto-monnaies.