Le projet de cryptomonnaie sud-coréen Klaytn offrira des remises sur les frais d’essence aux sociétés de jeux | Cryptomonnaie

Singapour – Le projet de cryptomonnaie sud-coréen Klaytn offrirait des remises sur les paiements de frais d’essence effectués par les sociétés de jeux s’appuyant sur son réseau, a-t-il déclaré mercredi lors de la conférence Token 2049 en cours à Singapour.

Les frais de gaz font référence aux paiements effectués par les utilisateurs pour exécuter des transactions ou des commandes basées sur la blockchain. Les frais sur des réseaux comme Ethereum ont atteint plus de 3 000 $ par transaction pendant les périodes de congestion du réseau, ce qui peut éloigner les utilisateurs potentiels du réseau vers des options moins chères.

La fonctionnalité répond à un problème crucial pour les jeux blockchain dans l’intégration de nouveaux utilisateurs : la nécessité d’acquérir des jetons pour payer les frais d’essence avant de pouvoir jouer.

Dans le cadre du nouveau programme de remise sur les frais d’essence, certaines sociétés de jeux seront éligibles à une compensation de 100 % de leurs frais d’essence encourus à partir de janvier 2022 jusqu’à 100 000 $ de KLAY par mois. Les noms de ces sociétés n’ont pas été partagés avec CoinDesk au moment de la rédaction.

La subvention provient du Klaytn Growth Fund, un fonds qui investit dans des entreprises construites sur Klaytn et a déjà engagé quelque 20 millions de dollars dans la recherche sur la blockchain dans les universités asiatiques.

En tant que tel, cette décision fait partie d’un plan plus large d’expansion en dehors du marché coréen, où il était initialement basé et a acquis le premier groupe d’utilisateurs, avaient précédemment déclaré les dirigeants de l’entreprise à CoinDesk. Klaytn verrouille plus de 324 millions de dollars en valeur cryptomonnaie sur sa blockchain, et ses jetons KLAY ont une capitalisation boursière d’un peu moins de 600 millions de dollars.

Les prix des jetons KLAY ont baissé de 6,1 % au cours des dernières 24 heures, en ligne avec une baisse plus large du marché de la cryptomonnaie.