Christie’s passe à la chaîne avec la plateforme d’enchères NFT sur Ethereum | Cryptomonnaie

La nouvelle place de marché permet à la prestigieuse maison de vente aux enchères de réaliser des enchères et des ventes sur la blockchain Ethereum « du début à la fin ».

Après une série de ventes réussies de jetons non fongibles (NFT) à prix élevé, Christie’s a lancé sa propre « plate-forme d’enchères en chaîne » NFT dédiée, permettant aux enchères d’être réalisées entièrement en chaîne sur le réseau Ethereum.

Le géant britannique des enchères, âgé de 256 ans, qui est également la deuxième plus grande maison de vente aux enchères au monde en termes de revenus d’enchères d’œuvres d’art, a déclaré que son « Christie’s 3.0 » permet aux enchères NFT d’être entièrement menées sur le réseau ETH « dès le début pour finir. »

Toutes les transactions, y compris après-vente, seront automatiquement enregistrées sur la blockchain.

Lors de ses précédentes enchères NFT, les paiements de l’enchérisseur gagnant n’étaient pas toujours effectués sur une blockchain, mais la création du marché de Christie’s permet aux transactions de se produire d’une manière similaire au marché populaire OpenSea, permettant d’effectuer des paiements en Ether (ETH ).

Christie’s a déclaré que le nouveau marché avait été développé en partenariat avec la startup de développement de contrats intelligents NFT Manifold, la société de développement de métavers Spatial et la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis.

La toute première maison de vente aux enchères mondiale à organiser des ventes entièrement en chaîne : présentation de Christie’s 3.0 Construit à partir de zéro avec trois entreprises leaders de la communauté Web3 @manifoldxyz , @chainalysis & @spatialxr. (1/4)https://t.co/3zcQxNtBLy — Christie’s (@ChristiesInc) 27 septembre 2022

L’annonce a été associée au lancement inaugural d’un seul projet exclusif au nouveau marché par l’artiste Diana Sinclair, avec seulement neuf NFT qui peuvent être consultés dans une galerie virtuelle en ligne construite par Spatial.

Christie’s a connu un grand succès avec les enchères NFT dans le passé, comme « Everydays – The First 5000 Days » de Beeple, qui a été frappé exclusivement pour la maison de vente aux enchères pour un montant record de 69,3 millions de dollars en mars 2021, devenant l’un des NFT les plus chers. jamais vendu.

À l’époque, la vente du NFT était menée en partenariat avec la place de marché NFT MakersPlace.

La société a également facilité la vente aux enchères de neuf CryptoPunks en mai 2021, l’offre gagnante s’élevant à près de 17 millions de dollars.

L’intérêt de Christie’s Web3 s’est déplacé en dehors des enchères NFT, en juillet, il a lancé un fonds de capital-risque visant à soutenir les « produits et solutions financiers liés à l’art » dans Web3 avec son investissement initial allant à LayerZero Labs, une société créant des applications décentralisées compatibles avec plusieurs blockchains.

La maison d’enchères rivale Sotheby’s a manifesté un intérêt similaire pour le Web3 et les NFT, lançant son propre métaverse en octobre 2021 et ayant également sa part des ventes NFT à prix élevé.