Le prix Ethereum a encore une chance de remonter à 1 500 $ pour ces raisons | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a échoué et a été rejeté au niveau de retracement Fibonacci de 38,2 %.

Il y a une baisse significative de la dynamique baissière au milieu de la récente baisse.

L’invalidation d’un potentiel de tendance haussière dépend du swing bas à 1 006 $ restant non étiqueté.

Le prix de l’Ethereum pourrait balayer les creux puis remonter plus haut. Un afflux de volatilité est à prévoir dans les jours à venir.

Le prix Ethereum est toujours un couteau à attraper

Le prix d’Ethereum pourrait devenir très volatil dans les jours à venir. Le mardi 27 septembre, les traders ont rejeté le jeton de contrat intelligent d’entrer dans le prix de 1 400 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la partie la plus forte de la baisse depuis l’annonce de l’IPC américain le 13 septembre montre le rejet baissier se produisant au niveau de retracement de 38,2 %.

Sur la base des théories de Fibonacci et du marché des enchères, un événement de balayage des plus bas ciblant le plus bas de septembre à 1 110 $ pourrait se produire dans les prochains jours. Pourtant, le scénario baissier plus court n’exclut pas la possibilité qu’un rebond vers des objectifs FIB plus élevés puisse également se produire.

Une moyenne mobile simple sur 21 jours reste non étiquetée depuis la récente baisse, qui oscille également près du niveau de fierté de 1 500 $.

Graphique ETH USDT sur 3 heures

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 276 $. Une baisse significative du volume est affichée au milieu de la tendance baissière récente, ce qui renforce l’idée d’une tendance à l’affaiblissement. Les commerçants devraient continuer à surveiller le prix de l’ETH dans l’espoir d’un scénario potentiel de prise de couteau.

Tout achat des entrées de baisse devrait maintenir le swing estival bas à 1 006 $ comme point d’invalidation fort. Si les traders franchissent ce niveau, toute l’idée de tendance haussière serait nulle. Un rallye vers le creux du 18 juin à 880 $ serait le prochain objectif baissier, entraînant une baisse de 32 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

