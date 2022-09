CEL coule de près de 20% alors que le PDG Alex Mashinsky démissionne suite à la faillite de Celsius Network | Cryptomonnaie

Alex Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius Network, mais continuera à soutenir l’entreprise.

Le mois dernier, le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a suspendu la licence de prêteur de Celsius à la suite de 55 000 violations de la loi californienne sur le financement (CFL).

À la suite de la démission du PDG, le jeton natif CEL de Celsius a marqué une énorme mèche rouge s’étendant de 20% dans le rouge.

Le crash de mai et juin a fait des ravages sur l’ensemble du marché de la cryptomonnaie, certains plus que d’autres. Celsius Network figurait parmi les organisations de cryptomonnaie les plus touchées, car le crash a entraîné la faillite de l’entreprise. Des mois après le dépôt, le PDG de la société a décidé de mettre fin à ses activités.

Celsius continue de baisser

Détenant plus de 25 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion, Celsius Network était l’une des plus grandes sociétés de prêt de crypto dans l’espace.

Cependant, vers juin, tous les dépôts et retraits ont été suspendus suite à la découverte d’un écart de 2,85 milliards de dollars dans les bilans de l’organisation. Depuis lors, Celsius Network tente de rembourser ses prêts.

Tout au long de cette période, le président-directeur général (PDG) de la société, Alex Mashinsky, a agi en tant que visage de Celsius Network, prenant la chaleur et faisant des déclarations au nom de l’organisation. Cela a pris fin le 27 septembre, après qu’Alex ait publiquement soumis sa lettre de démission du réseau Celsius.

Appelant son rôle de PDG une distraction croissante, Alex a déclaré :

« J’ai choisi de démissionner de mon poste de PDG de Celsius Network aujourd’hui. Néanmoins, je continuerai à me concentrer sur le travail pour aider la communauté à s’unir derrière un plan qui offrira le meilleur résultat pour tous les créanciers – ce que je fais depuis que la société a déposé son bilan.

Il a poursuivi en disant que malgré sa décision, il continuerait à soutenir l’entreprise ainsi que d’autres conseillers pour assurer une réorganisation réussie.

Les problèmes de Celsius Network ne se sont pas encore complètement dissipés car, le mois dernier, à la suite de la faillite, le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a suspendu sa licence de prêt.

Selon un examen réglementaire, Celsius Lending a été accusé de 55 000 violations de la loi californienne sur le financement (CFL).

Impact sur le CEL

Le jeton natif du réseau Celsius, CEL, a pris un coup juste au moment où la démission d’Alex Mashinsky a été annoncée, l’altcoin chutant de près de 20 % pendant les heures de négociation intrajournalières. Bien qu’il se soit rétabli peu de temps après, CEL pourrait se négocier à 1,37 $.

Tableau des prix CEL USD sur 24 heures

Quoi qu’il en soit, CEL teste toujours la dernière moyenne mobile simple (SMA) en tant que support au moment de la rédaction. Si le jeton perd le SMA de 100 jours (ligne bleue) comme support, il pourrait noter une baisse de prix à l’avenir.