Prédiction de prix Shiba Inu : Combien de jetons SHIB brûlés faudra-t-il pour déclencher une course haussière ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a dépassé un indicateur clé qui pourrait catalyser un rallye de 20 %.

Ce mois-ci, des millions de jetons SHIB ont été brûlés, créant des spéculations autour de la célèbre pièce de monnaie.

L’invalidation des perspectives haussières est une violation du swing bas nouvellement établi à 0,00001000 $

Le prix du Shiba Inu a rebondi après avoir perdu 30 % de sa valeur marchande en septembre. Une tendance plus haussière est possible. Des niveaux clés ont été identifiés pour suivre l’évolution de la tendance.

Le prix du Shiba Inu montre des signaux de représailles

Le prix du Shiba Inu montre un potentiel de hausse car les traders ont réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,00001107 $. Un signal classique de retest et de rallye est affiché sur des périodes plus élevées par rapport à la moyenne mobile, susceptible de déverser un afflux de volatilité sur le marché.

Le prix du Shiba Inu se vend actuellement aux enchères à 0,00001143 $ alors que les traders tentent de franchir la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours. Un obstacle de la SMA pourrait être le signal d’achat que les investisseurs marginalisés recherchent.

Graphique SHIB USDT/ 12 heures

Les premiers signaux haussiers s’accompagnent d’un nouveau sentiment positif du marché. Selon le News Report Ekta Mourya de Netcost-Security, 132 millions de jetons Shiba Inu ont été détruits. Les pièces ont été envoyées à l’adresse du portefeuille mort, les retirant définitivement de la circulation. La gravure des jetons SHIB affecte directement les principes de base de l’offre et de la demande. L’acte à lui seul incite les commerçants de détail à passer des commandes. Sur la base de ces facteurs, il est possible que le geste sacrificiel puisse catalyser la prochaine course de traders Shiba Inu.

\ Si le marché devient véritablement haussier, un rallye vers le plus haut de septembre à 0,00001401 $ est un objectif raisonnable. Le rallye se traduirait par 20% du prix actuel du Shiba Inu.

L’invalidation de la tendance haussière dépend du fait que les creux de septembre de 0,00001000 $ restent intacts. Si les creux nouvellement établis étaient brisés, les baissiers prendraient probablement le contrôle et cibleraient des niveaux de liquidité proches de 0,00000800 $, ce qui entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security