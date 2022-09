Polkadot vise des gains à deux chiffres et annonce une augmentation de la vitesse multipliée par 1000 | Cryptomonnaie

Polkadot a publié une feuille de route annonçant le lancement de Parathreads au premier trimestre 2023.

Le projet augmente l’espace de bloc et le temps d’exécution pour Parachains – des chaînes de blocs qui communiquent avec l’écosystème principal de Polkadot.

Polkadot a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs du jour au lendemain après l’annonce de sa dernière feuille de route.

Polkadot a annoncé sa feuille de route décrivant les principales mises à jour et lancements prévus pour les prochains trimestres. L’annonce a entraîné un fort rebond du prix DOT et les analystes conservent une perspective haussière pour le prix Polkadot.

Polkadot vise une augmentation de 100 à 1 000 fois de la vitesse de transaction

Polkadot a annoncé son plan de sauvegarde asynchrone, une technique qui permet aux parachains – blockchains de couche 1 au sein de l’écosystème Polkadot – de construire des blocs en même temps que la principale chaîne de relais Polkadot. Le projet est axé sur la connexion et l’amélioration de la communication entre les différentes chaînes de blocs au sein de l’écosystème Polkadot. Grâce à la connexion proposée, des chaînes parallèles peuvent être liées et elles peuvent échanger de la valeur via des chaînes de relais.

Cela permettra à Polkadot d’augmenter sa vitesse de transaction à 100 000 à 1 000 000 transactions par seconde (TPS), par opposition à la vitesse actuelle de 1 000 TPS.

De plus, cela réduira de moitié le temps de blocage de parachain. Actuellement, le temps de bloc est de 12 secondes, mais il est probable qu’il sera réduit à 6 secondes. Polkadot propose d’y parvenir en augmentant de cinq à dix fois la quantité d’espace de bloc disponible pour chaque bloc.

Il existe une série massive de mises à niveau liées à l’évolutivité, à la communication inter-chaînes, au calcul des dépenses, à la gouvernance et au jalonnement dans la mise à jour de la feuille de route, qui devraient être déployées d’ici le milieu de 2023.

La gouvernance du projet est susceptible d’assister à une refonte complète et les développeurs du DOT souhaitent les mises à jour de l’écosystème de la blockchain. Les projets dans la catégorie de la décentralisation partielle se ferment et ceux avec une décentralisation complète ou pas de décentralisation sont devenus populaires sur Polkadot.

Le nouveau système de gouvernance devrait être déployé sur Kusama, l’environnement de pré-production public de Polkadot, au quatrième trimestre 2022. La proposition sera présentée à la communauté et doit être votée et approuvée dans la file d’attente des référendums par les détenteurs de jetons.

Le prix de Polkadot a connu une hausse de près de 10 % en réponse à l’annonce de mises à niveau de développement massives et à l’augmentation attendue de la vitesse des transactions.

Les analystes ont fixé un objectif de 9,21 $ pour le prix Polkadot alors que l’altcoin entre dans une tendance haussière.

Tableau des prix DOT-USDT