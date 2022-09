Prédiction de prix Crypto.com: CRO entretient-il un mouvement haussier de 36% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com affiche plusieurs signaux d’achat, promettant une cassure potentielle de 36 %.

Le prix du CRO doit se maintenir au-dessus de son support de 0,1095 $ pour éviter les reculs à court terme.

Le modèle en chaîne IOMAP affirme que les chances favorisent un mouvement durable à la hausse.

Le prix de Crypto.com est à l’offensive contre les baissiers mardi au milieu des appels à la réglementation de la cryptomonnaie par les leaders financiers mondiaux. Comme indiqué, le président de la Fed estime qu’il faut réfléchir sérieusement à la réglementation de DeFi (finance décentralisée). Pendant ce temps, le prix CRO s’échange à 0,1163 $ au moment de la rédaction, portant son gain cumulé hebdomadaire à 11,50 %.

Le prix Crypto.com est en train de confirmer un mouvement de 36,00%

Le prix de Crypto.com a testé le support à 0,1000 $ pour la deuxième fois depuis juin, révélant un modèle à double fond en développement. Ce schéma indique un retournement haussier potentiel avec un objectif de cassure précis égal à la distance entre les deux points bas et la ligne de cou.

Le modèle se forme à la suite d’acheteurs profitant d’une tendance à la baisse épuisante autour du niveau de prix le plus bas et d’un rebond brutal en évolution. L’agression haussière est souvent caractérisée par une augmentation du volume, mais le prix doit franchir l’obstacle de l’encolure pour une confirmation de l’inversion.

Graphique journalier CRO/USD

Il convient de mentionner que le prix de Crypto.com est, depuis mai, confronté à de faibles volumes de transactions. L’indicateur OBV (On Balance Volume) a une tendance latérale sur la ligne médiane. Si l’indice reste inchangé, les investisseurs devraient gérer leurs attentes d’un rallye de 36,00 % à 0,1718 $ et prendre des bénéfices chaque fois que possible. Les points de sortie potentiels sont le SMA (moyenne mobile simple – bleu) à 100 jours à 0,1252 $, la congestion du vendeur à 0,1406 $ et le niveau de 0,1557 $, respectivement.

Métrique en chaîne Crypto.com IOMAP

Malgré la diminution du volume, le prix de Crypto.com se situe au-dessus d’un support robuste mis en évidence par l’IOMAP d’IntoTheBlock entre 0,1127 $ et 0,1162 $. Environ 5 400 adresses ont déjà acheté 123,21 millions de jetons CRO dans la région.

Les investisseurs qui ont pris leurs positions dans cette fourchette sont susceptibles d’augmenter leur agressivité, en particulier avec le prix de Crypto.com affichant un possible mouvement haussier de 36,00 % à 0,1718 $. Dans le même temps, l’absence d’obstacles solides peut ouvrir la voie à une montée rapide vers l’encolure du modèle à double fond. Une telle décision jetterait les bases d’un éventuel rallye comme prévu.