Powell de la Fed appelle à une réglementation appropriée de la cryptomonnaie alors que le prix du Bitcoin dépasse les 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin dépasse les 20 000 $ suite à une cassure en triangle symétrique.

Le président de la Fed, Jerome Powell, estime qu’il faut beaucoup réfléchir à la réglementation des activités de cryptomonnaie.

Les actifs cryptomonnaies nécessitent le même risque et la même réglementation pour uniformiser les règles du jeu et éviter les inconvénients de l’évasion réglementaire.

Le prix du bitcoin pourrait atteindre 20 900 $ si les investisseurs évitent la réservation anticipée de bénéfices pour une perspective haussière à long terme.

Le prix du bitcoin explore des sommets supérieurs à 20 000 dollars mardi après avoir maintenu le support à 18 800 dollars pendant près de quatre jours. Les germes verts sont perceptibles sur l’ensemble du marché, menés par le mouvement de 16,70% du prix Uniswap à 6,60 $. Le prix d’Ethereum se négocie à près de 1 400 $ tandis que XRP n’a réussi qu’une variation de 1,30 % à 0,47 $.

Le passage haussier du marché des crypto-monnaies coïncide avec le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell « sur les opportunités et les défis de la tokenisation de la finance », au Musée du Louvre à Paris, France.

La crypto-monnaie est une nouvelle technologie qui nécessite une réglementation appropriée – Jerome Powell

Les banques centrales du monde entier ont été mises à l’épreuve cette année au milieu de l’impact de la pandémie de COVID-19, de la géopolitique dynamique et de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. S’adressant aux participants à la conférence de Paris, Powell a déclaré que la normalisation de la politique monétaire avait mis à nu des problèmes structurels clés au sein du système financier décentralisé (DeFi).

Le président de la Fed américaine a ajouté que tous les gouvernements doivent aborder avec prudence et réflexion la réglementation du système DeFi. En d’autres termes, des réglementations appropriées doivent être mises en œuvre pour faire face à la nouvelle technologie.

« Il devrait y avoir le même risque, la même réglementation pour les actifs cryptomonnaies », Jerome Powell.

La réglementation est un moyen d’uniformiser les règles du jeu et d’éviter les dangers de l’évasion réglementaire. Powell a estimé qu’il restait beaucoup de travail à faire sur les actifs traditionnels et numériques, en particulier en ce qui concerne les stablecoins. Les émetteurs de stablecoins ont manifesté leur intérêt à toucher un public plus large. Cependant, cela soulève la question de savoir s’il existe une surveillance réglementaire suffisante pour une utilisation plus large.

Le prix du Bitcoin commence à récompenser les investisseurs patients

Les investisseurs en crypto-monnaie ont été contraints cette année de se développer une peau épaisse pour supporter des reculs fréquents et peu ou pas de progrès à la hausse. La plus grande crypto-monnaie a récemment saigné à 18 200 $ avant de rebondir à 19 500 $.

Cependant, la prise de bénéfices, le scepticisme des investisseurs et les forces externes attribuées à l’inflation et aux changements géopolitiques ont poussé le prix du BTC à 18 800 $. Du bon côté, le prix du bitcoin a finalement tenu compte d’une évasion potentielle en triangle symétrique, gravissant les échelons jusqu’à 20 350 $.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Cela pourrait être un gros coup de pouce si un support plus élevé, de préférence au SMA (Simple Moving Average – violet) à 200 jours, tenait bon. L’OBV (On Balance Volume) affirme que les traders ont le dessus et pourraient facilement propulser le prix du Bitcoin pour compléter la cassure du triangle de 9,54% à 20 900 $.

D’un autre côté, le risque de recul est toujours apparent dans des conditions de surachat, comme le montre l’oscillateur stochastique. Les traders à court terme devraient envisager de prendre des bénéfices à 20 900 $ pour éviter une éventuelle correction de tendance à 19 500 $ et 18 800 $, respectivement.