Bitcoin dépasse les 20 000 $ alors que les contrats à terme sur actions augmentent et que le rallye du dollar s’arrête | Cryptomonnaie

Le bitcoin s’est raffermi tôt mardi, après être resté stable lors du récent krach des monnaies fiduciaires contre le dollar américain.

La principale crypto-monnaie en valeur marchande a augmenté de plus de 5 % pour atteindre 20 350 $, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de 4% à 1 390 $.

La hausse fait suite à une période de résilience étonnante face aux turbulences des marchés traditionnels. Le bitcoin s’est échangé entre 18 000 et 20 000 dollars au cours des cinq derniers jours, alors même que les principales devises fiduciaires comme la livre sterling, le yen japonais et le yuan chinois ont fortement chuté par rapport au dollar américain.

La livre, en particulier, est tombée lundi à un plus bas historique de 1,035 $ alors que le plan du gouvernement visant à mettre en œuvre les plus importantes réductions d’impôts en 50 ans tout en augmentant les emprunts et les dépenses du gouvernement dans un contexte d’inflation élevée a effrayé les investisseurs. Le yuan chinois est tombé à 7 pour un dollar, le plus bas depuis mai 2020, faisant craindre une déroute des matières premières mondiales.

Si cela ne suffit pas, le S&P 500, l’indice de référence de Wall Street, a terminé lundi à son plus bas niveau de 2022, prolongeant la baisse de 4,5 % de la semaine dernière. Le Dow Jones a perdu plus de 300 points lundi, terminant en territoire baissier.

Bitcoin a historiquement évolué plus ou moins en parallèle avec les actions. Ainsi, la dernière résilience de la crypto-monnaie a suscité l’espoir de son évolution éventuelle en tant qu’actif refuge.

Cependant, il est peut-être trop tôt pour conclure que la crypto-monnaie s’est définitivement découplée des marchés traditionnels.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,7 % tôt mardi, aidant peut-être le bitcoin à dépasser les 20 000 $. L’indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux principales devises, a chuté de 0,46 % à 113,58.

« Le dollar américain est une méga bulle », a déclaré Charlie Morris, directeur des investissements chez ByteTree Asset Management. « La Fed commet une énorme erreur en exagérant [tightening] », « Quand ils s’inverseront, il y aura un flot d’argent en bitcoin et en or. »