Le prix d’Ethereum vise 1 450 $ alors que des problèmes fiscaux post-fusion surviennent | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est resté pratiquement inchangé après la mise à jour de Merge du 15 septembre.

La récente montée en flèche se poursuivra probablement jusqu’à 1 450 $, mais un renversement ici est plausible, surtout si le prix du Bitcoin fait demi-tour.

Les investisseurs devraient envisager la possibilité d’un nouveau test du niveau de support de 1 080 $ dans un scénario désastreux.

Le prix de l’Ethereum montre une hausse régulière au cours des douze dernières heures en conséquence directe de la flambée soudaine du prix du Bitcoin, qui influence l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Cette accélération va probablement continuer un peu plus haut ou du moins jusqu’à ce que le grand crypto décide d’inverser et d’annuler les gains récents. Par conséquent, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur BTC pour savoir où la marée se dirige.

Alors que l’ETH fonctionne relativement bien, les lois fiscales mises en œuvre il y a sept mois se multiplient après que la blockchain Ethereum soit passée avec succès de la preuve de travail (POW) à la preuve de participation (POS) via la mise à niveau Merge le 15 septembre.

Après cette migration massive, les investisseurs peuvent désormais miser leurs ETH pour gagner des intérêts. Pourtant, ces questions fiscales peuvent limiter les gains. Au Royaume-Uni, par exemple, les investisseurs seront obligés de comptabiliser des impôts sur leurs revenus, bien qu’une majorité de la population ne soit pas tenue de produire des déclarations.

En dehors de cela, les investisseurs aux États-Unis seront également confrontés à un problème s’ils n’ont pas vendu leurs jetons Ethereum PoW (ETHW). Ces jetons ont été largués par avion aux investisseurs détenant des ETH avant la mise à niveau de la fusion et sont éligibles à l’impôt aux États-Unis, comme expliqué dans un article précédent.

Le prix Ethereum est dans une situation difficile

Le prix d’Ethereum, quant à lui, a augmenté de 14 % au cours des six derniers jours et fait face à un moment de décision. Va-t-il maintenant poursuivre sa tendance haussière ou est-il mûr pour un retracement ? Au contraire, il est probable que le grand cousin crypto Bitcoin aura le dernier mot en raison de la forte corrélation entre le prix Ethereum et le BTC.

Le prix du bitcoin a connu une inflation considérable de sa valeur marchande au cours des 12 dernières heures et, à l’approche d’un niveau de résistance graphique clé, il est susceptible de revenir. La même chose peut être dite du prix d’Ethereum, qui devrait également connaître une pression au niveau de résistance de 1 423 $ avant un retracement.

Il est donc conseillé aux investisseurs de se préparer à un revirement potentiel du prix d’Ethereum soit à l’obstacle de 1 423 $, soit même avant au prix actuel. La baisse qui en résulte pourrait le faire tomber dans la zone de support de 1 200 $ à 1 300 $, où les acheteurs interviendront probablement pour conclure un accord et absorberont la pression de vente.

Dans un cas désastreux, le prix d’Ethereum pourrait même baisser et retester le plancher de support de 1 080 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Indépendamment de la forte corrélation, le prix d’Ethereum pourrait également continuer à monter même si le prix du Bitcoin stagne et se consolide simplement pendant un certain temps. Dans un tel cas, un retournement du niveau de résistance de 1 730 $ dans un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Ce développement pourrait potentiellement amener le prix Ethereum à revoir le niveau psychologique de 2 000 $.