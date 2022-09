Le prix XRP se refroidit avant de se préparer pour son prochain rallye à 100% | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a reculé de 15 % par rapport à son récent sommet à 0,559 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une forte correction avant qu’elle ne déclenche son prochain mouvement explosif.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,384 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix XRP montre une évolution intéressante dans la période inférieure qui laisse entrevoir un retracement potentiel. Le scénario à plus long terme envisage également la possibilité d’un recul plus profond après son récent mouvement explosif.

Le prix XRP révèle deux raisons pour un retrait

Le prix XRP montre une formation de triangle descendant sur le graphique d’une heure, comme indiqué ci-dessous. Cette évolution pourrait entraîner une correction pour le jeton de remise. L’action des prix autour de cette configuration, lorsqu’elle est connectée à l’aide de lignes de tendance, décrit un triangle descendant.

Ces modèles ont un biais baissier, prévoyant une baisse de 15% à 0,386 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas et en l’extrapolant plus bas à partir du point de cassure à 0,450 $.

À bien des égards, ces perspectives à court terme sont logiques, étant donné que le jeton de versement a augmenté de 74 % en moins de huit jours. Un tel mouvement exponentiel est souvent suivi par des investisseurs qui réservent des bénéfices, ce qui entraîne un retracement.

Heureusement pour le prix XRP, le point médian du rallye de 74% à 0,449 $ est juste en dessous du point de cassure et pourrait ralentir l’élan baissier. Cependant, les investisseurs peuvent toujours s’attendre à ce que Ripple plonge davantage au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,423 $ ou à la barrière suivante à 0,404 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 heure

Le côté haussier des choses

Cependant, les investisseurs devraient idéalement envisager un scénario de délai légèrement plus élevé pour confirmer si le prix du XRP doit revenir. Le graphique ci-dessous montre que le prix du XRP a rebondi sur le creux de la fourchette de 0,331 $ avant de commencer l’ascension de 74 % qui a failli tester à nouveau la zone de résistance de 0,561 $ à 0,596 $.

Bien que la prise de bénéfices et la détérioration des conditions du marché aient fait chuter le prix du XRP d’environ 15 %, les choses pourraient s’aggraver si la structure de support de 0,464 $ est violée. Cette évolution repoussera le prix du XRP dans la fourchette de 0,331 $ à 0,464 $.

La zone de demande quotidienne, qui s’étend de 0,381 $ à 0,433 $, est un point d’appui crucial pour arrêter cette hémorragie si jamais elle se produit. Le passage à ce niveau représente une vente de 10 % du prix du XRP, ce qui n’est pas trop éloigné des prédictions à court terme. Alors que les investisseurs doivent être préparés à un recul du jeton de remise, le niveau de la zone de demande quotidienne pourrait également être un bon endroit pour accumuler si le prix se stabilise et semble s’inverser là-bas.

Malgré les prédictions baissières, les investisseurs devraient se positionner du côté acheteur et essayer de profiter du recul pour acheter des jetons XRP à un prix réduit. Cette évolution pourrait voir une stabilisation et une accumulation, et pourrait être suivie d’une autre montée explosive.

Ces perspectives sont soutenues par les récentes perspectives de l’avocat en chef de Ripple, Stuart Alderoty, concernant le procès en cours intenté par la Securities and Commission (SEC) des États-Unis contre Ripple. Alderoty affirme que la SEC prend des positions et perd du temps – retardant une victoire inévitable pour Ripple Labs.

Si cela est vrai, cela pourrait voir le prix du XRP commencer un rallye massif qui pourrait le propulser de 0,464 $ à la zone de résistance, s’étendant de 0,561 $ à 0,596 $. Un retournement de cet obstacle pourrait entraîner un balayage des sommets égaux à 0,914 $, ce qui constituerait une augmentation de 100 % au total et est probablement là où la hausse sera plafonnée pour le jeton de remise.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix du XRP ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la zone de demande de 0,561 $ à 0,596 $, cela révélera une faiblesse parmi les acheteurs et une pression excessive du côté de la vente. Dans un tel cas, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,384 $ invalidera la thèse haussière de Ripple. Cette décision pourrait voir le prix du XRP tomber dans la fourchette basse à 0,331 $, où les acheteurs pourraient enfin tenter une reprise.