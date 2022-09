Le géant américain de la vente au détail Walmart fait irruption dans le métaverse avec Roblox | Cryptomonnaie

Walmart a annoncé le lancement de deux expériences de métaverse sur Roblox, Walmart Land et Walmart’s Universe of Play.

Walmart Land fournira des produits de divertissement à 52 millions d’utilisateurs de Roblox dans le monde.

Walmart a rejoint des géants comme Nike, Ralph Lauren et American Eagle Outfitters avec l’initiative métaverse sur Roblox.

Walmart a rejoint la ligue des géants de la mode et de la vente au détail dans le métaverse Roblox. Dans sa dernière poussée, Walmart a annoncé le lancement de deux expériences de métaverse sur le système de jeu multijoueur massif.

Le métaverse de Walmart passe par Roblox

Walmart a annoncé son incursion dans le métaverse avec « Walmart Land » et « Universe of Play », deux nouvelles expériences sur Roblox, une plate-forme de jeu en ligne et un système de création de jeux développés par Roblox Corporation. Les deux mondes virtuels sont destinés aux jeunes clients de Walmart et les joueurs de Roblox pourront collecter de nouvelles marchandises virtuelles, jouer à des jeux avec des jouets et des personnages, gagner des jouets à partir d’un dirigeable, assister à des concerts en direct, gagner des concours de mode et plus encore.

La percée de Walmart dans le métaverse est sa première expérience avec le monde virtuel alors que le géant de la vente au détail regarde la prochaine génération d’acheteurs Alpha et Gen Z. Auparavant, Walmart avait expérimenté la technologie d’essai virtuel alimentée par l’IA.

Le géant de la vente au détail permettra aux utilisateurs de Roblox d’échanger leurs pièces et badges pour acheter des marchandises pour leurs avatars. Selon l’annonce, le Land comprendra trois expériences différentes : Electric Island, House of Style et Electric Fest. L' »univers du jeu » englobera des jeux immersifs, des récompenses et des aventures virtuelles.

William White, directeur marketing de Walmart US, a déclaré :

C’est une autre étape pour atteindre nos clients de manière inattendue et dans les endroits où ils passent leur temps. Nous sommes ravis d’être l’un des premiers grands détaillants à le faire.

Les principaux détaillants sur le métaverse Roblox incluent Nike avec son Nikeland, American Eagle Outfitters et Ralph Lauren. White pense que l’initiative de Walmart n’est qu’un autre exemple de la façon dont la marque réinvente des moyens uniques et innovants d’interagir avec les clients.

Pourquoi l’entrée de Walmart dans le métaverse est importante

L’incursion des grandes marques et institutions dans le métaverse entraîne l’adoption de l’art numérique et des objets de collection. L’adoption par le géant de la technologie Apple des ventes NFT via son App Store et la poussée de Walmart dans le métaverse via Roblox sont des événements marquants qui conduisent à l’adoption d’objets de collection numériques pour les utilisateurs de la prochaine génération.