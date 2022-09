Le marché de la cryptomonnaie a-t-il d’abord ressenti l’appétit pour le risque ? | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a augmenté de 1,1 % lundi, et mardi matin, il a « monté » encore 5,5 %, ajoutant 7,5 % au cours des dernières 24 heures. Cette dynamique de croissance a ramené le prix de la première crypto-monnaie au-dessus de 20 000 $, en contraste frappant avec la dynamique des marchés en baisse et le renforcement du dollar.

Ethereum a ajouté presque autant – 7% – passant à 1 385 $. Dans ce contexte, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a bondi de 5,5 % pour atteindre 970 milliards de dollars, les principaux altcoins ajoutant entre 2,3 % (XRP) et 8,1 % (Solana).

Alors que l’indice Dow Jones a clôturé à son plus bas depuis novembre 2020, le Nasdaq100 s’est tourné vers la croissance après s’être approché des plus bas de juin, et les crypto-monnaies ont montré une forte poussée. La surperformance des actifs les plus risqués est plus typique des périodes de forte relance monétaire. Par conséquent, la question la plus pertinente est de savoir si nous voyons maintenant les premiers signes d’un retournement du marché ou un piège pour les traders naïfs.

Contexte de l’actualité

Selon CoinShares, les investissements dans les crypto-monnaies ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière. Les entrées nettes étaient de 8 millions de dollars, les investissements Bitcoin ont augmenté de 3 millions de dollars et les investissements Ethereum ont augmenté de 7 millions de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont baissé de 5 millions de dollars, la première baisse en 8 semaines.

Bitcoin continuera à se négocier dans une fourchette de 17 000 $ à 25 000 $, selon Glassnode. La pression intense de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et un climat macroéconomique défavorable ont compensé toute évolution positive essentielle dans l’industrie de la cryptomonnaie.

Dan Morehead, PDG du fonds spéculatif crypto Pantera Capital, pense que des milliards de personnes utiliseront la blockchain dans les années à venir, augmentant ainsi la valeur des crypto-monnaies.

La SEC a démontré qu’elle avait l’intention « d’endommager ou de détruire l’industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis », a déclaré LBRY, une plateforme de publication de contenu décentralisée.

Le géant de la technologie Apple a autorisé la vente de jetons à collectionner (NFT) dans les applications de ses appareils, mais la commission sera de 30 %, provoquant l’indignation de la communauté crypto.