Le taux de combustion SHIB passe à des valeurs à trois chiffres après la récente hausse des prix | Cryptomonnaie

Le dernier jour de la semaine dernière, le taux de brûlure de Shiba Inu a atteint les trois chiffres et s’est établi à 1 031 % à un moment donné, selon Shibburn. Le pourcentage a encore diminué mais reste néanmoins assez élevé, s’établissant à 800 %.

Malgré le taux d’incendie élevé dimanche, le nombre de SHIB incendiés s’est traduit par un chiffre plutôt faible de 129,4 millions de SHIB, soit l’équivalent de 1 430 dollars. Au cours de la semaine dernière, cependant, 318,7 millions de SHIB, soit 3 511 dollars, ont été envoyés à des « adresses mortes » pour graver des jetons Shiba Inu, si l’on en croit les données de CryptEye.

La situation avec la combustion de l’approvisionnement de plusieurs billions de SHIB reste double. D’une part, le processus est plus lent que ne le souhaitaient les investisseurs et les passionnés de Shiba Inu. D’autre part, depuis juillet de cette année, il y a eu une accélération notable du processus de gravure SHIB par rapport aux périodes précédentes. Cela dit, l’augmentation du taux de combustion n’a toujours pas permis de brûler plus de 10,4 milliards de SHIB, soit 115 000 $, au cours de ces trois mois.

La gravure SHIB n’est pas la priorité en ce moment

Certes, le processus et le mécanisme de gravure de SHIB sont une caractéristique importante de la crypto-monnaie, mais néanmoins l’attention des développeurs est maintenant concentrée sur d’autres choses, et il semble juste que ce soit le cas.

Compte tenu de la tendance actuelle sur le marché de la cryptomonnaie, dans laquelle les développements positifs se noient sous le poids d’une image globale négative de l’économie, une augmentation de la combustion de SHIB n’apportera pas au jeton une forte flambée des prix ici et maintenant.

Dans le même temps, la création et l’amélioration de projets – que ce soit Shiba Eternity ou Shibarium, qui peuvent également contribuer à l’épuisement professionnel du SHIB – peuvent jeter des bases solides pour le succès futur de Shiba Inu.