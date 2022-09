Prédiction des prix MATIC : ces signaux sont essentiels pour rattraper le rallye de 20 % de Polygon | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a été indécis la semaine dernière alors qu’il se consolide autour du bas de la fourchette à 0,758 $.

Une résurgence des acheteurs suivie d’un retournement réussi de 0,758 $ pourrait entraîner une hausse de 20 % à 0,906 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,722 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière de Polygon.

Le prix MATIC continue de se consolider autour du bas de la fourchette pendant plus d’une semaine et ne montre aucun signe d’éclatement. Les investisseurs doivent être très attentifs et anticiper la résurgence haussière, qui pourrait déclencher un mouvement explosif.

Le prix MATIC prêt à faire du bruit

Le prix MATIC s’est effondré de 26 % entre le 13 septembre et le 21 septembre et a glissé sous le bas de la fourchette à 0,758 $. Depuis lors, les haussiers et les baissiers de Polygon se battent pour prendre le contrôle. Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe discernable d’un mouvement explosif.

Si les acheteurs intensifient et poussent le prix MATIC plus haut pour réussir à faire basculer la fourchette basse à 0,758 $ en un niveau de support, ce sera le premier signal haussier.

Le deuxième signe auquel les investisseurs doivent prêter une attention particulière est que les traders Polygon produisent un plus haut supérieur au récent sommet de 0,784 $. Ces développements indiqueront une volonté du camp des acheteurs et pourraient être la clé pour déclencher une hausse de 20 % vers le point médian de la fourchette à 0,906 $.

Bien que peu probable, les investisseurs devraient surveiller une extension de ce mouvement vers le haut de la fourchette à 1,05 $, surtout si les conditions du marché sont bonnes. Ce mouvement du prix MATIC constituerait un gain de 40% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour Polygon à court terme.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix MATIC ne parvient pas à dépasser le bas de la fourchette à 0,758 $, la consolidation pourrait se poursuivre jusqu’à ce que le prix du Bitcoin vienne à la rescousse. Si le prix MATIC produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,722 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de Polygon. Dans un tel cas, l’altcoin pourrait planter de 10 % pour retester le niveau de support de 0,647 $.

Noter:

La vidéo jointe ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix du MATIC.