LUNC rebondit de 33 % ; Le co-fondateur de Terra, Do Kwon, révèle son emplacement suite à la notice rouge d’Interpol | Cryptomonnaie

Do Kwon aurait été « en fuite » ces derniers jours, ce qui a conduit Interpol à délivrer un mandat d’arrêt mondial contre lui.

Le co-fondateur de Terra a réfuté toutes les allégations, déclarant qu’il avait écrit du code dans son salon.

Dans le sillage de cette tourmente, LUNC a réussi à se faufiler un rallye de 33,34% au cours des dernières 24 heures.

Terra ne semble pas quitter les gros titres de sitôt malgré la débâcle qui a maintenant près de cinq mois.

L’effondrement de l’écosystème, qui a déclenché un crash à l’échelle du marché et des pertes s’élevant à des millions de dollars, a conduit toutes les armes à feu à être pointées sur Do Kwon, le co-fondateur de Terra. Le créateur fait désormais également l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

Mais Do Kwon vit une vie normale

Suite à la demande des procureurs sud-coréens, Interpol a émis cette semaine un mandat d’arrêt mondial, également connu sous le nom de « notice rouge », au nom de Do Kwon. Une notice rouge est généralement une demande d’Interpol aux autorités locales chargées de l’application des lois pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire.

Ces mandats sont généralement soumis à des individus qui sont « en fuite » des autorités. Cependant, sur son Twitter, Do Kwon a répondu à ces allégations et a déclaré qu’il n’avait fait aucun effort pour se cacher des autorités.

Répondant à la même chose, Do Kwon a par ailleurs déclaré qu’il écrivait du code dans son salon et menait une vie normale en allant dans les centres commerciaux et en marchant.

Ce n’est pas la première fois que Do Kwon aborde de telles allégations. Plus tôt ce mois-ci, il a tweeté en réponse aux allégations, clarifiant son statut.

Je ne suis pas « en fuite » ou quelque chose de similaire – pour toute agence gouvernementale qui a manifesté son intérêt à communiquer, nous sommes en pleine coopération et nous n’avons rien à cacher — Do Kwon (@stablekwon) 17 septembre 2022

Luna Classic continue de croître

Alors que la saga Do Kwon s’échauffe, d’un côté, Luna Classic trouve aussi beaucoup d’acheteurs de l’autre.

Après avoir invalidé la majorité de sa hausse depuis le début de ce mois, LUNC a noté un rallye de 33,34% au cours des dernières 24 heures. Potentiellement déclenché par la réponse de Do Kwon, LUNC pourrait se négocier à 0,00029503 $.

Tableau des prix Luna Classic 24 heures

L’indice de force relative (RSI) montre que la pression d’achat persiste malgré la surchauffe du marché après le rallye. Si cela se maintient, LUNC pourrait voir encore quelques épisodes de rassemblements au cours des prochaines semaines.