Le prix de Crypto.com éclate, les traders visent un rallye de 15% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est sorti d’une configuration de coin en baisse, indiquant un régime haussier.

Bien que le modèle prévoie une hausse de 15 % à 0,136 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO s’étende à 0,142 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,108 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash.

Le prix de Crypto.com est en forte consolidation depuis un certain temps, mais la récente cassure a déclenché une prise de contrôle haussière. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO atteigne son objectif et puisse potentiellement pousser plus haut.

Le prix de Crypto.com réagit rapidement

Le prix de Crypto.com a chuté de 37 % depuis le 14 août et a ainsi établi deux hauts et trois bas plus bas. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance se traduit par un biseau descendant. Cette formation d’inversion haussière prévoit une hausse de 21 %, déterminée en ajoutant la distance entre le premier haut et le bas du swing au point de cassure à 0,112 $.

Le prix de Crypto.com a cassé la structure le 23 septembre en produisant un gain de 13 % sur un seul chandelier quotidien. Depuis lors, le CRO a reculé de 11 % et se situe actuellement à 0,116 $. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette accélération se poursuive vers des sommets égaux à 0,126 $.

Si les haussiers franchissent cet obstacle, le CRO se concentrera sur l’atteinte de son objectif théorique à 0,136 $, ce qui constituerait un gain de 15 %. Cependant, si la pression haussière est suffisamment élevée, le prix de Crypto.com pourrait tenter de retester la barrière de 0,142 $, portant le gain total à 22 %.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, un manque de pression d’achat pourrait annuler une cassure parfaitement en baisse. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,108 $ transformera ce niveau de support en une barrière de résistance, invalidant la thèse haussière.

Un tel développement pourrait voir le prix de Crypto.com déclencher un crash à 0,0985 $, qui est le niveau de support stable le plus proche.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Crypto.com.