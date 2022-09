Bored Apes, Moonbirds à figurer sur les cartes de débit Mastercard personnalisées NFT | Cryptomonnaie

La carte personnalisable ne prendra en charge que les avatars NFT de certaines collections de puces bleues, sous réserve des normes de conception de Mastercard et d’un processus de vérification du propriétaire.

Mastercard a lancé des cartes de débit personnalisables à jeton non fongible (NFT), permettant à certains titulaires de carte qui possèdent des avatars de certaines collections NFT d’ajouter l’illustration sur la carte de paiement.

Les cartes de débit sont mises à disposition via un partenariat du 26 septembre avec la plate-forme européenne d’échange de crypto-monnaie, « hi » permettant à ses membres « Gold » de personnaliser leurs cartes de débit avec un NFT qu’ils possèdent de manière vérifiable.

L’adhésion Gold à la plateforme est obtenue en misant un minimum de 100 000 hi Dollar’s (HI), le jeton natif de la plateforme, une somme d’une valeur d’environ 4 600 $ selon les données de CoinGecko.

NOUVELLES! Aujourd’hui @hi_com_official lance la première carte de débit au monde dotée de la personnalisation NFT, permettant aux titulaires de carte de personnaliser le visage de leur carte avec un avatar NFT. En savoir plus ici https://t.co/awNVowcsuG pic.twitter.com/A5xFsHlX0w — Mastercard Europe (@MastercardEU) 26 septembre 2022

Les cartes permettront de dépenser en monnaie fiduciaire, en pièces stables ou en toute crypto-monnaie détenue par l’utilisateur et sont acceptées partout où Mastercard est disponible. D’autres fonctionnalités telles que les crédits hôteliers, les remises en argent et les remises sur les abonnements Netflix et Spotify sont également présentées comme des avantages de certains niveaux d’adhésion.

Le vice-président Crypto and Fintech Enablement de Mastercard, Christian Rau, a déclaré qu’avec l’intérêt des consommateurs pour les NFT et la croissance de la cryptomonnaie, le fournisseur de paiements était « engagé à en faire un choix de paiement accessible pour les communautés qui souhaitent les utiliser ».

Une gamme limitée de collections NFT sera prise en charge, y compris CryptoPunk, Moonbirds, goblintown, Bored Ape et Azuki, les propriétaires de ces NFT devront devenir membres Gold avec hi et vérifier leur propriété NFT avec la plateforme pour recevoir leurs cartes personnalisées.

De plus, les cartes ne sont disponibles que dans 25 pays de l’Espace économique européen (EEE) et au Royaume-Uni.

Avec le ralentissement plus large des marchés de la cryptomonnaie au cours des derniers mois, la plupart des collections NFT «blue chip» ont pris un coup de prix, mais les données de NFTGo montrent que les performances des NFT blue-chip augmentent régulièrement depuis le 12 septembre, apportant peut-être un regain d’intérêt pour le plus grandes collections.

Mastercard a aidé les paiements cryptomonnaies à se généraliser grâce à sa prise en charge des actifs, permettant même aux détenteurs de Mastercard d’acheter des NFT en s’associant à plusieurs marchés NFT en juin.