Prédiction de prix XRP : une pompe de plus, puis un dépotoir | Cryptomonnaie

Le prix XRP a établi les deux jambes d’un triangle.

Si les données techniques sont correctes, le XRP pourrait remonter à 0,56 $ puis connaître une forte vente.

L’invalidation de la thèse du triangle ciblant 0,56 $ est une brèche en dessous de 0,4564 $.

Le prix XRP de Ripple pourrait être en route vers 0,56 $. Néanmoins, la prudence s’impose car les données techniques suggèrent que la tendance haussière pourrait être la dernière vague avant un renversement.

Le prix XRP revient à 0,56 $

Le prix du XRP pourrait mettre en place un rallye de 14 % ciblant le sommet mensuel récemment établi à 0,5590 $. Le lundi 26 septembre, les traders ont rebondi après une vente tôt le matin. Le RSI montre une divergence entre les creux actuels et le swing précédent à 0,4564 $. Si le nouveau creux à 0,4576 $ tient lieu de support, un triangle est probablement en cours pour le jeton de remise numérique.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,4745 $. Au milieu de la consolidation, le volume est toujours inférieur à la dernière course haussière de 75% qui s’est produite la semaine dernière. Les données techniques suggèrent que Ripple restera dans la fourchette pendant quelques jours de plus entre 0,45 $ et 0,51 $. En utilisant le plus grand swing du triangle, un rallye de 14% pourrait se produire en ciblant les 0,56 $, mais actuellement, la confirmation nécessaire serait une brèche au-dessus du sommet du swing du 25 septembre à 0,5215 $.

Graphique XRP USDT sur 2 heures

Les investisseurs doivent se rappeler que les triangles sont généralement le dernier motif affiché avant qu’un renversement de tendance ne se produise. Alors que le maintien de 0,4564 $ comme support est bon pour les scalpers haussiers à court terme, la tendance haussière depuis le creux de 0,325 $ pourrait être menacée à long terme. Les baissiers pourraient sauter sur le marché avec une force extrême près de la zone de 0,56 $. Une telle baisse entraînerait une baisse de 30 % du prix XRP actuel.

L’invalidation de la thèse du triangle ciblant 0,56 $ est une violation en dessous de 0,4564 $. Si les baissiers dépassent ce niveau, une baisse supplémentaire de 11 % ciblant la résistance précédente à 0,41 $ serait une cible baissière probable.

