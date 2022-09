Cardano: 1 $ est un rêve fiévreux pour ADA alors que la fourchette dure de Vasil ne parvient pas à déclencher une pression d’achat | Cryptomonnaie

Le battage médiatique derrière la fourchette dure Vasil de Cardano ne s’est pas matérialisé car la peur plus large du marché a maintenu le prix d’ADA plus près des plus bas.

La baisse constante de la participation entraîne une baisse de l’utilisation du réseau, ce qui a fait baisser le volume quotidien moyen de 41 % en un mois.

Le Fonds 9 s’est avéré beaucoup plus efficace puisque Cardano a noté une augmentation de 53 % du vote, née de la participation communautaire.

Après la fusion d’Ethereum, le hard fork Vasil de Cardano était l’événement le plus attendu pour la communauté crypto cette année. Étonnamment, les deux événements, tout en développant davantage le réseau, ont été une déception pour les investisseurs et les commerçants qui cherchaient à profiter du battage médiatique.

Cardano pourrait avoir besoin de temps

Le hard fork de Vasil a eu lieu le 22 septembre et les jours suivants devaient être le début de la reprise d’ADA. Cependant, cela ne s’est pas produit car le prix d’ADA se consolide toujours en dessous des résistances critiques en raison de la peur persistante sur le marché de la cryptomonnaie.

Se négociant à 0,446 $ au moment de la rédaction de cet article, ADA n’a pas beaucoup bougé en plus d’un mois, franchissant à peine la barre des 0,5 $. À 0,52 $ se trouve la résistance critique historiquement testée, qui empêche ADA de récupérer le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % de la baisse de 1,2 $ à 0,3 $.

Tableau des prix Cardano sur 24 heures

Dépasser ce niveau placerait l’ADA plus près de 1 $. Dans un tel scénario, Cardano serait plus proche du prix prévu pour l’actif, qui a été fixé en fonction des données de prix d’ADA au cours des cinq dernières années. Selon les informations de la blockchain, le prix d’ADA aurait dû être plus proche de 0,97 $ pour le moment.

Prix ​​​​réel et prévu de Cardano

Mais la semaine n’a pas été complètement décevante

Selon le rapport de développement publié par la Fondation Cardano cette semaine, la communauté Cardano s’est surpassée en augmentant sa participation. Fund 9, un programme de gouvernance axé sur la communauté permettant aux utilisateurs de Cardano de choisir des projets qui font avancer la chaîne. clôturé son vote cette semaine et a réussi à augmenter le vote de 53%. Le rapport notait par ailleurs,

«Le pouvoir de vote a également augmenté, ce qui montre que plus d’ada est utilisé dans plus de propositions dans Project Catalyst, 11% de tous les ada en circulation étant utilisés dans Fund9. (sic) »

Ainsi, Cardano a peut-être encore quelques tours dans sa manche, mais pour l’instant, il ne fera pas de croissance stellaire dans les charts. Cependant, Cardano a encore le temps de renverser la situation au début du quatrième quart-temps.