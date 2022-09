Le battage médiatique Ethereum Classic PoW se dissipe alors que le taux de hachage diminue de près de 50% en 10 jours | Cryptomonnaie

Ethereum Classic a misé sur la fusion d’Ethereum pour attirer tous les mineurs prenant en charge la preuve de travail sur son réseau.

Juste avant la fusion, le taux de hachage d’Ethereum Classic a bondi de plus de 370 % en 24 heures, mais a ensuite diminué.

Pourtant, le prix d’ETC est en baisse de 28% et approche du support critique.

Le débat entre la preuve de travail (PoW) et la preuve de participation (PoS) s’est intensifié ce mois-ci alors que le réseau principal d’Ethereum est officiellement passé à la méthode de consensus PoS. Cependant, tout le monde n’était pas preneur, car de nombreux mineurs préféraient les anciennes méthodes au lieu de passer au jalonnement.

Ethereum Classic a récolté les bénéfices de cette décision, mais seulement pendant une courte période.

Ethereum Classic revient à la normale

Ethereum a traversé la fusion il y a deux semaines, ce qui a marqué un moment historique non seulement pour Ethereum mais aussi pour la communauté crypto. En effet, le deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie a déplacé son réseau principal vers une méthode de consensus totalement différente, passant du PoS au PoS.

Ceux qui ne sont pas passés au jalonnement ont trouvé leur marché PoW dans un hard fork plus ancien d’Ethereum, Ethereum Classic. Vingt-quatre heures avant la fusion, ces mineurs ont afflué vers Ethereum Classic et son taux de hachage a grimpé en flèche de plus de 370 %, atteignant 307,1 Th/s.

Taux de hachage Ethereum classique

L’équipe d’Ethereum Classic a également misé sur cette opportunité pour persuader les mineurs de sauter sur ce réseau.

Les mineurs PoW peuvent aller avec ETC. Les jalonneurs peuvent aller avec ETH2. Ce qui est juste pour chacun son choix. Merci et félicitations @VitalikButerin et coll. Puissent les deux chaînes coexister à part entière, offrant des options aux jalonneurs et aux mineurs. https://t.co/4x008OxaUL – Ethereum classique (@eth_classic) 15 septembre 2022

Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour revenir en arrière. Alors que certains mineurs sont restés fidèles à ETC, de nombreux autres ont migré vers d’autres réseaux et le taux de hachage en a pris un coup. Chutant de 47% en l’espace de 10 jours, le taux de hachage pouvait persister à 160,8 TH / s au moment de la rédaction.

Cela a également eu un impact sur la difficulté de minage, qui a fluctué en synchronisation avec le taux de hachage.

Difficulté classique d’Ethereum

Seul le réseau, pas le prix

Cette migration soudaine des mineurs n’a pas été suivie par les investisseurs car la pression d’achat sur ETC est restée inchangée. En fait, suite à la tendance baissière générale du marché, le prix d’ETC a baissé pendant cette durée.

Tableau des prix Ethereum Classic sur 24 heures

Se négociant à 28,1 $, le prix d’ETC a chuté de 28,18 % après la fusion, se rapprochant peu à peu du niveau de support de 23,33 $. Ce niveau de prix a été historiquement testé comme un niveau de support critique et agirait comme un tampon pour empêcher une nouvelle baisse d’ETC.