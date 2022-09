Le prix LUNA décolle ! Pourquoi un rallye de 40% lundi pourrait être le début de bien plus | Cryptomonnaie

Le cours de Terra LUNA a rebondi de 40% ce lundi matin.

LUNA a dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours tout en trouvant un double support sur le RSI

L’invalidation du scénario de tendance haussière dépend du fait que 1,51 $ reste non atteint .

Le prix LUNA de Terra a bondi de manière applaudie. Cette décision pourrait être le début d’un rallye de contre-tendance plus important.

Représailles du prix Terra LUNA

Le prix LUNA de Terra a réveillé le marché lundi matin. Le jeton crypto controversé a augmenté de 40 % en quelques heures seulement, alors qu’une augmentation du volume persiste sur des périodes plus courtes.

Cette décision est le premier signe de renforcement positif après la baisse de 75 % en septembre. Avant la coulée de boue, LUNA avait augmenté de 300 % en une semaine. La nouvelle action haussière des prix pourrait être la poursuite du rallye FOMO.

Le prix LUNA est actuellement vendu aux enchères à 2,70 $. Les traders ont réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours sur des périodes plus courtes. L’indice de force relative montre que LUNA trouve un plancher à un niveau idéal pour les creux du marché, ce qui renforce l’idée que la consolidation profonde de la prise de bénéfices pourrait prendre fin.

Une analyse Elliott Wave du graphique suggère que le prix pourrait être sur le point de commencer une forte vague haussière 3 qui dépassera les sommets de 7,71 $ de septembre. Il est possible que le prix vienne de terminer une correction de la vague 2 qui a commencé lorsque le prix a culminé entre le 9 et le 11 septembre. Si la vague 3 est maintenant en mouvement, elle sera probablement beaucoup plus forte et plus féroce que le premier rallye de début septembre.

LUNA USDT Graphique sur 1 jour

Pourtant, les haussiers ont plus de carburant à verser sur le marché avant que la confiance ne s’installe. Une cassure au-dessus de l’obstacle de la moyenne mobile simple de 21 jours serait nécessaire comme condition préalable avant de s’attendre à plus de hausse, mais une fois battue, elle pourrait conduire à une hausse de 50 %, jusqu’au niveau d’une zone de résistance précédente.

L’invalidation de la thèse haussière dépend du fait que le plus bas du 29 août à 1,51 $ reste intact. Si ce niveau devait être marqué, cela annulerait tout le scénario de tendance haussière.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de LUNA, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security