Prédiction du prix du Bitcoin : les investisseurs doivent se préparer à une cassure volatile | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’est consolidé dans une configuration en triangle symétrique pendant une semaine sans biais directionnel perceptible.

Les investisseurs doivent être préparés à une rupture de cette configuration suivie d’un balayage du plus bas du 18 juin à 17 593 $ avant que les traders n’interviennent.

Un chandelier quotidien clôture en dessous de 17 593 $, cependant, sans reprise rapide, déclenchera une perspective baissière pour BTC.

Le prix du bitcoin a été dépourvu de volatilité au cours de la semaine dernière et a été dans une consolidation serrée sans biais directionnel d’aucune sorte. Ce mouvement lié à la plage a formé un motif en triangle qui pourrait se casser dans les deux sens.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à une plus grande volatilité à l’ouverture du marché boursier de New York, ce qui pourrait potentiellement perturber la consolidation en cours.

Le prix du bitcoin décide entre vendre et acheter-arrêter la liquidité

Le prix du bitcoin a établi environ trois plus bas et deux plus bas depuis le 19 septembre. La connexion de ces points de bascule à l’aide de lignes de tendance donne une configuration en triangle symétrique. Cette formation technique n’a pas de biais directionnel mais prévoit un mouvement de 7% lorsqu’elle finira par éclater. Ceci est obtenu en mesurant la partie la plus large du triangle et en l’extrapolant à partir du point de rupture supérieur ou inférieur.

Ce qui est possible, à en juger par l’évolution des prix, c’est que le triangle s’effondrera en premier, mais que ce mouvement s’inversera rapidement à mesure que les teneurs de marché balayeront les arrêts de vente en dessous du creux du 18 juin à 17 593 $. Le demi-tour suivant fera alors grimper le prix et le verra monter dans le triangle et éventuellement casser le haut. Fait intéressant, l’objectif de cassure baissière pour le triangle est de 17 328 $, là où les teneurs de marché à la recherche d’arrêts de vente sont présents.

Si, dans ce scénario, la course à la liquidité balaie ledit niveau et se redresse au-dessus de 17 593 $, cela signalera que les acheteurs reprennent le contrôle et annonceront potentiellement un renversement.

Le niveau le plus important que BTC doit surmonter est le point le plus bas du mois d’août à 19 508 $. Une fois pénétré, il devra également transformer cela en un niveau de support. Cette évolution poussera le prix du Bitcoin vers l’objectif haussier du triangle symétrique à 20 520 $, constituant une hausse de 16 % par rapport au creux du faux mouvement baissier à 17 593 $.

En cas de poussée massive de l’élan haussier, le prix du Bitcoin pourrait étendre son rallye à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 23 473 $. Ce niveau est un obstacle important, donc un sommet local pourrait se former ici, mais les investisseurs devraient envisager une pression haussière au niveau de 25 200 $.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

Bien que le prix du Bitcoin ne fournisse pas d’indications claires sur son prochain mouvement, une ventilation claire et le basculement ultérieur de la fourchette basse au niveau de 17 593 $ vers un niveau de résistance éteindront toute possibilité d’inversion et de reprise haussière. Cela pourrait potentiellement voir BTC passer au niveau de support suivant à 15 550 $.