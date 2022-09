Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Comment éviter de se faire piéger dans le mauvais sens ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait enfin balayer le 18 juin à 17 593 $ avant de déclencher une montée en flèche.

Le prix Ethereum pourrait revoir la zone de demande de 1 234 $ à 1 191 $ si BTC glisse.

Le prix Ripple revient à un niveau de support stable à 0,464 $ après un rallye de 74 %.

Le prix du bitcoin est dans une situation difficile avec une consolidation étroite et aucun biais directionnel et il en est ainsi depuis 48 heures. Le week-end sape toute volatilité sur les marchés de la cryptomonnaie, ce qui entraîne une variation du BTC tandis que les altcoins sont ouverts à la manipulation en raison du manque de liquidité.

Cependant, avec l’ouverture du marché boursier américain dans quelques heures, les investisseurs devraient élaborer des scénarios potentiels et comment planifier chacun d’entre eux.

Le prix du Bitcoin prêt à bouger des deux côtés

Le prix du Bitcoin s’est consolidé à l’intérieur d’un triangle symétrique, comme le montre le graphique ci-dessous. Cette configuration n’a pas de biais directionnel et le prix du BTC pourrait évoluer dans les deux sens.

Il est possible que les acteurs du marché voient un pic baissier de la pression de vente autour de l’ouverture de New York, ce qui pourrait faire chuter le prix du Bitcoin pour collecter la liquidité côté vente restant en dessous du creux hebdomadaire précédent à 18 097 $ ou du creux du 18 juin à 17 593 $.

Une reprise rapide après une course de liquidité signalera un récit haussier et propulsera le prix du Bitcoin au point le plus bas du mois d’août à 19 508 $. Un retournement de ce niveau pourrait envoyer BTC à 25 200 $, qui est le point le plus élevé du mois d’août, s’il peut surmonter les autres obstacles entre les deux.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

Alors que les choses semblent ambiguës pour le prix du Bitcoin, une ventilation du niveau de 17 593 $ sans reprise pourrait transformer cette barrière en un niveau de résistance. Ce développement invalidera la thèse haussière de BTC et verra potentiellement BTC s’effondrer à 15 550 $, le prochain niveau de support stable pour la crypto-monnaie.

Le prix Ethereum attend le signal de BTC

Le prix Ethereum pourrait revoir la zone de demande de douze heures, s’étendant de 1 234 $ à 1 191 $ avant de décider d’un biais directionnel. En raison de la forte corrélation entre ETH et BTC, le premier attendra des signaux sur la prochaine direction à prendre.

Un rebond du prix du Bitcoin suivi d’une reprise au-dessus du plus bas d’août à 19 508 $ pourrait voir le prix d’Ethereum catalyser un mouvement à 1 423 $. Dans un cas très haussier, ETH pourrait tenter un nouveau test de 1 500 $.

Graphique ETH/USD sur 12 heures

Si le prix du Bitcoin – qui influence l’ensemble du marché de la cryptomonnaie – baisse pour collecter la liquidité restant en dessous des creux du 18 juin, il y a de fortes chances que le prix d’Ethereum se dirige vers le sud et perce sa propre zone de demande comparative. Une ventilation de ce niveau pourrait entraîner une révision du point médian de la fourchette à 1 080 $.

Le prix d’ondulation est en jeu

Le prix Ripple a augmenté de 74% en une semaine et se situe actuellement au-dessus du niveau de support de 0,464 $. Si cette barrière se brise, le prix du XRP pourrait baisser pour balayer le creux du 23 septembre à 0,456 $. Cependant, un rebond ici pourrait le propulser à 0,561 $.

Le cas haussier dépend de l’élan et du biais directionnel du prix du Bitcoin. Ne pas le faire pourrait entraîner une forte correction.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix du XRP ne parvient pas à augmenter, cela dénotera un manque de pression d’achat et que les investisseurs réservent des bénéfices. Une ventilation du niveau de 0,464 $ pourrait entraîner une chute vers le point médian de la fourchette à 0,39 $.