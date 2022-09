Le BONE de Shiba Inu devient le contrat intelligent le plus utilisé parmi les plus grandes baleines ETH | Cryptomonnaie

BONE, qui est l’un des trois jetons de l’écosystème Shiba Inu et est activement utilisé dans les transactions sur ShibaSwap, a suscité l’intérêt des principaux détenteurs d’Ethereum. Tel que rapporté par WhaleStats, au cours des dernières 24 heures, BONE est devenu l’un des jetons intelligents les plus utilisés parmi les 1 000 meilleures baleines ETH.

Auparavant, seul SHIB, la crypto-monnaie principale et la plus médiatisée de la famille Shiba Inu, avait un tel succès, et BONE n’intéressait pas les baleines. Néanmoins, il semble que la hausse du jeton de près de 20% depuis l’ouverture de la semaine dans l’actuel hiver crypto n’est pas passée inaperçue auprès des principaux investisseurs.

La croissance de l’activité d’achat et de l’afflux de liquidités vers BONE a été facilitée par la récente vague d’inscriptions, lorsque le jeton a été inclus dans les listes de cotation de nombreux échanges cryptomonnaies majeurs. Néanmoins, l’expansion du jeton sur les lieux de cryptomonnaie n’est pas encore terminée, et avec l’intérêt croissant qu’il suscite, nous devrions probablement nous attendre à de nouvelles annonces.

SHIB reste la plus grande position

Ce qui est un nouveau succès pour BONE semble être une chose habituelle pour SHIB. Ainsi, selon les mêmes données WhaleStats, SHIB reste la plus grande position de crypto-monnaie dans les portefeuilles de baleines Ethereum, à l’exception de l’ETH lui-même.

De plus, au cours des dernières semaines, le nombre de détenteurs de SHIB a également connu une croissance active, plus forte que lors des périodes précédentes. Comme le rapporte U.Today, depuis le 10 septembre, le nombre de nouvelles adresses détenant SHIB a augmenté de 40 000 par semaine, soit environ une fois et demie plus qu’au cours des trois derniers mois. Le nombre total de détenteurs de Shiba Inu est de près de 2,2 millions.