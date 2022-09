Disney cherche un avocat d’entreprise pour les «technologies émergentes» et les NFT | Cryptomonnaie

Le rôle comprend « des conseils juridiques sur le cycle de vie complet du produit et une assistance pour les produits NFT mondiaux », entre autres responsabilités.

La Walt Disney Company pourrait être sur le point de se développer dans l’espace crypto après avoir publié un nouvel emploi pour un « avocat d’entreprise expérimenté » pour travailler sur des « technologies émergentes » telles que les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse.

Selon la liste du 23 septembre sur le site Web des carrières de Disney, la société recrute un «conseiller principal – Transactions d’entreprise, technologies émergentes et NFT» pour travailler sur des transactions impliquant des NFT, le métaverse, la blockchain et la finance décentralisée (DeFi).

Plus précisément, le conglomérat de divertissement recherche quelqu’un pour fournir « des conseils juridiques sur le cycle de vie complet du produit et une assistance pour les produits NFT mondiaux » et s’assurer qu’ils respectent toutes les lois et réglementations en vigueur sur le sol américain et international.

D’autres tâches incluent « la diligence raisonnable pour les projets NFT, blockchain, marché tiers et fournisseur de cloud », ainsi que fournir des conseils juridiques réguliers sur les questions liées à la crypto-monnaie et à la monnaie numérique et guider les efforts de Disney en ce qui concerne les technologies émergentes.

Le nouveau rôle intervient alors que The Walt Disney Company se positionne lentement autour de l’espace crypto, blockchain et Metaverse.

Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de la société en novembre 2021, le PDG Bob Chapek a déclaré que la société se préparait à mélanger les actifs physiques et numériques dans le métaverse.

Quelques semaines plus tard, la société a déposé un brevet pour un « simulateur de monde virtuel » faisant référence à un potentiel métaverse de parc à thème.

Selon la demande de brevet, l’éventuelle incursion de Disney dans le Metaverse pourrait impliquer les visiteurs de leurs parcs à thème utilisant des téléphones portables pour générer et projeter des effets 3D personnalisés sur des espaces physiques proches, tels que des murs et d’autres objets.

Au moment où il a été signalé, il n’y avait « aucun projet actuel » d’utiliser le brevet « simulateur de monde virtuel », cependant, la récente liste d’emplois pourrait être un signe que cela pourrait changer.

Plus tôt cette année, la société s’est concentrée sur la réalité augmentée (AR), les jetons non fongibles (NFT) et l’intelligence artificielle (IA) dans son programme d’accélération Disney 2022, qui a sélectionné six entreprises en « phase de croissance » pour bénéficier de sa plateforme de développement commercial.

Les entreprises sélectionnées pour le programme cette année comprenaient la plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 Polygon, ainsi que deux autres projets Web3 – Flickplay, une application Web3 qui permet aux utilisateurs de découvrir les NFT via la réalité augmentée (AR), et Lockerverse, une plate-forme de narration Web3 qui connecte les créateurs et marques.