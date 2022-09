Prédiction des prix XRP : il est temps de verrouiller les gains | Cryptomonnaie

Le prix du XRP laisse entrevoir un renversement après un rallye de 30 % en sept jours.

L’espoir que le procès contre Ripple touche à sa fin suscite l’intérêt des investisseurs.

Un repli semble imminent en raison de l’absence de zones de support solides

Le prix du XRP ralentit par rapport à sa séquence de victoires cette semaine. Le jeton de transfert de fonds international, émis par Ripple, a bondi de 75 %, passant de 0,3200 $ à 0,5615 $ entre le 16 septembre et le 23 septembre. Le prix du XRP a traversé avec succès une semaine caractérisée par de nombreuses forces externes liées à l’inflation et à l’économie mondiale.

Le procès SEC contre Ripple touche-t-il à sa fin ?

La semaine forte du prix XRP découle d’un intérêt croissant des investisseurs – et de l’optimisme que l’affaire Ripple fait face contre la Securities and Exchange Commission (SEC) pourrait bientôt se terminer. Ripple et la SEC ont déposé des requêtes en jugement sommaire pour obliger le juge à rejeter l’affaire avant le procès et à statuer en leur faveur.

La SEC a déposé une plainte contre Ripple Labs et ses principaux dirigeants en décembre 2020 pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés. Près de deux ans après le dépôt, le procès traîne toujours en longueur.

Personne ne sait comment le tribunal traitera les requêtes en jugement sommaire. Cependant, le prix XRP bénéficierait énormément si la décision favorisait Ripple Labs. Netcost-Security a récemment rapporté que les deux parties en conflit pourraient bientôt avoir une fenêtre pour s’entendre sur un règlement. Néanmoins, il est peu probable que ce soit le cas avec les derniers développements.

Quelle est la prochaine étape pour le prix XRP ?

La communauté XRP est extrêmement optimiste suite au développement devant les tribunaux. D’autre part, XRP hésite à 0,4901 $ après avoir reculé de son sommet de cinq mois à 0,5615 $. Le SMA (Simple Moving Average – violet) de 200 jours fournit au jeton de paiement un support immédiat.

Tant que le SMA de 200 jours reste ininterrompu, les investisseurs n’auront pas à s’inquiéter de perdre les gains accumulés hebdomadairement. Cependant, un signal de vente de l’indicateur séquentiel TD révèle que la pression de vente pourrait se renforcer et qu’un renversement est en vue.

Graphique journalier XRP/USD

L’appel à acheter à XRP se manifeste dans un chandelier vert neuf, mais les commerçants doivent confirmer l’ordre de vente réel en vérifiant si le bas des sixième et septième bougies du décompte est dépassé par celui des huitième et neuvième barres.

Il est essentiel de se rappeler que le marché baissier est toujours d’actualité, tout comme les risques de recul. Les commerçants à la recherche de points de sortie possibles devraient considérer le SMA de 200 jours analysé ci-dessus. À la baisse, de nouvelles entrées peuvent être faites autour de la résistance devenue support à 0,3800 $.