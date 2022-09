Le prix du Bitcoin peut-il gérer un autre rebond à 21 000 $ ce week-end ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin danse dans une fourchette étroite entre 18 000 $ et 19 500 $.

La pression continue de monter sur le marché de la cryptomonnaie alors que les investisseurs évitent les actifs risqués.

Les traders doivent tenir le fort à 18 500 $ pour cultiver une évasion potentielle en triangle symétrique.

Après avoir fait face à une semaine difficile, le prix du Bitcoin se situe à 19 000 $. Diverses forces externes défavorables ont réduit la récupération du support à environ 18 000 dollars, forçant un rejet à environ 19 500 dollars.

La plupart des analystes sont convaincus que le prix du Bitcoin a déjà atteint son prix plancher, et la seule voie est à la hausse. Cependant, les investisseurs ne semblent pas d’accord et cherchent ailleurs des opportunités au milieu de la hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’explosion de l’inflation.

Le saignement des actions minières Bitcoin semble imparable

Les actions minières de Bitcoin ont continué à se vautrer dans des eaux troubles, largement attribuées à la course à l’traders du marché de la cryptomonnaie. Cette semaine a été particulièrement difficile pour la plupart des actions dans le monde, la Réserve fédérale américaine augmentant les taux d’intérêt de 0,75 %. La Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé une hausse légèrement inférieure de 0,5 % pour lutter contre la flambée de l’inflation face aux prix élevés de l’énergie et de l’alimentation.

Selon un rapport boursier de The Block, Marathon Digital Holdings, Iris Energy et Cipher Mining avaient le plus chuté à la clôture du marché vendredi. Des pertes ont généralement été observées sur tous les stocks miniers de Bitcoin tandis que le prix du BTC a chuté en dessous de la barre des 19 000 $.

Graphique de performance des actions Bitcoin

Depuis le début de l’année, les investisseurs ont réduit leurs budgets d’investissement sur les marchés risqués, citant des niveaux d’inflation en flèche et une politique monétaire stricte. Cela indique que même si le prix du Bitcoin a peut-être atteint un prix plancher, il manque l’élan nécessaire pour soutenir la reprise.

Pendant ce temps, le prix du Bitcoin se rapproche progressivement de la répartition en triangle symétrique, comme indiqué sur son graphique journalier. La direction du mouvement potentiel est encore inconnue; par conséquent, les commerçants doivent attendre une pause naturelle au-dessus ou au-dessous du modèle.

Un résultat haussier est possible, mais les acheteurs doivent défendre le niveau de 18 500 $. Le signal d’achat de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ajoute de la crédibilité au mouvement provisoire de 9,5% de BTC à 20 914 $.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Si la pression se fait sentir et que la pression de vente submerge les acheteurs à 18 500 $, une cassure opposée égale à 16 975 $ pourrait entrer en jeu. Les autres objectifs à la baisse sont de 18 050 $ et 17 450 $ pour les commerçants impatients de vendre à découvert le prix du BTC.