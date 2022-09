Prédiction du prix du bitcoin : le troisième week-end de douleur contre les gains de septembre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a dépassé les 19 000 dollars à la fin de la session de vendredi.

Pourtant, l’indicateur de profil de volume montre une lecture clairsemée au milieu de la tendance haussière actuelle.

Un obstacle de la moyenne mobile exponentielle à 8 jours pourrait entraîner davantage de gains à court terme. Un rejet pourrait catalyser un événement de balayage des bas.

Le prix du bitcoin est dans une situation décisive ce week-end. Des niveaux clés ont été définis.

Mise en place du prix Bitcoin pour un déménagement

Le prix du bitcoin est erratique alors que la troisième semaine de négociation entre dans la session du week-end. Tout au long de la semaine, le prix du BTC a fluctué entre les zones de 18 000 et 19 500 dollars. L’indice de force relative a franchi des conditions extrêmement survendues au milieu de l’action turbulente des prix, ce qui pourrait conduire à un plus grand potentiel de hausse à court terme.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 231 $. Les traders tentent de reconquérir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) rejetée deux fois à 19 400 $. Si les haussiers réussissent à franchir cette barrière, une hausse vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 20 000 $ devrait se produire. Si ce scénario se concrétise, un environnement cryptomonnaie haussier pourrait avoir lieu pour le marché de la cryptomonnaie alors que le prix BTC tente de trouver un plancher stable.

Graphique BTC USDT sur 4 heures

Pourtant, il y a une chance que la 3e rencontre avec l’EMA soit le catalyseur d’un déclin beaucoup plus important. Si les haussiers ne peuvent pas franchir la barrière, un événement de balayage des plus bas ciblant le plus bas du 13 juin à 17 622 $ est susceptible de se produire.

