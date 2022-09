Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Ripple & Bitcoin – American Wrap 23 septembre | Cryptomonnaie

Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC fait un retour haussier au milieu des tensions réglementaires, mais manque de confirmation

Le prix du bitcoin a produit trois plus bas consécutifs depuis le 7 septembre, mais en même temps, l’indicateur de force relative (RSI) a montré une hausse positive démontrant un manque de puissance baissière sous-jacente. Ce manque de confirmation indique qu’un renversement possible est en vue, et BTC a commencé à grimper plus haut, mais il fait toujours face à l’un des plus grands obstacles et ce n’est qu’en le surmontant qu’il confirmera un changement à court terme de régime favorisant les traders.

Ethereum va-t-il se détériorer au quatrième trimestre en raison de The Merge ?

Alors que 2022 s’avérait être l’une des pires années pour la crypto et les investisseurs, la fusion d’Ethereum devait être l’événement de retournement du marché. Cependant, décevant tout le monde, la direction prise par le marché ne s’est pas révélée conforme aux prédictions. La question est de savoir si cela continuera également sur toute la ligne?

Le prix du XRP perdra-t-il 20 % de sa valeur marchande après avoir atteint 0,56 $ ?

Le prix du XRP réalise des gains impressionnants au cours de la troisième semaine de négociation de septembre. Pourtant, tous les marchés sont sujets à des corrections à un moment donné. Les traders devraient rechercher une correction potentielle de 30 % avant que davantage de hausse ne se produise.