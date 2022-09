XRP invalide une longue tendance à la baisse de quatre mois alors que le procès de la SEC approche de la fin « potentielle » | Cryptomonnaie

Le procès Ripple contre Securities and Exchange Commission (SEC) en est à sa dernière étape, les deux parties ayant convenu d’un jugement sommaire.

La valeur marchande de XRP est devenue positive au cours des dernières 24 heures pour la première fois depuis mai.

Après un rallye de près de 42 %, le XRP a atteint les sommets de 0,50 $ avant de reculer.

Le procès en cours Ripple contre Securities and Exchange Commission (SEC) a finalement noté un développement majeur au cours des deux derniers jours. Cela a déclenché un rallye dans la sixième plus grande crypto-monnaie au monde, et XRP a fini par observer le mouvement le plus élevé sur une journée depuis mai de cette année.

Plus de Ripples dans le procès

Le 12 septembre, les deux parties ont déposé leurs requêtes auprès du tribunal, s’installant sur un jugement sommaire prévu pour le 22 décembre, afin de mettre fin au procès sans procès. Cela obligera le tribunal à rendre un verdict sur la question en utilisant uniquement les preuves disponibles accumulées au cours des 21 derniers mois.

Le procès, qui a commencé en décembre 2020, se terminera apparemment deux jours avant de terminer deux années entières, et la communauté Ripple semble être à peu près sûre que la décision sera en leur faveur.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a même déclaré dans une interview à Fox Business que la SEC s’était égarée. Il ajouta,

« Les gens se rendent compte que la SEC va vraiment trop loin et qu’ils ne suivent pas une allégeance fidèle à la loi dans la poursuite d’un résultat. »

Mais même si le verdict est encore loin, les partisans de Ripple semblent ravis des dépôts de requête, considérant que c’est déjà une victoire. Bien que le prix ait grimpé dans les graphiques, la tendance haussière entourant ce développement a également sorti le XRP d’une zone négative critique.

La valeur marchande du XRP, qui est tombée sous la barre neutre en mai en raison des crashs constants, a finalement échappé aux griffes des baissiers après quatre mois. Montant à 24%, le ratio MVRV (valeur marchande sur valeur réalisée) pourrait flotter au-dessus de la ligne neutre. Cela a également porté le XRP à 0,50 $ le 23 septembre.

XRP fait une marque sur les graphiques

Atteignant des sommets de 0,55 $ lors des échanges intrajournaliers, le prix du XRP a de nouveau atteint son plus haut niveau en quatre mois. La hausse de 23% à partir de jeudi a presque porté le rallye global des dernières 24 heures à 42% avant que le XRP ne glisse pour se négocier à 0,46 $.

Tableau des prix XRP USD sur 24 heures

La prochaine résistance critique sur le calendrier macro pour XRP est de 0,58 $. Étant historiquement testé comme un support solide, ce niveau fournira le bon coup de pouce dont l’altcoin a besoin pour se rétablir à partir de maintenant.