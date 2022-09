La plus grande banque de Singapour déploie le crypto trading auprès de 100 000 utilisateurs | Cryptomonnaie

Development Bank of Singapore DBS a déployé le crypto trading pour 100 000 utilisateurs.

Le service de crypto trading était auparavant limité aux entreprises clientes, aux family offices et aux clients de la banque privée DBS.

DBS a récemment annoncé une incursion dans le métaverse grâce à un partenariat avec Sandbox.

La plus grande banque de Singapour a déployé des services de crypto-trading, les étendant à 100 000 des investisseurs et clients accrédités de la banque. Il s’agit d’une étape importante puisque la banque proposait auparavant le trading de crypto exclusivement aux entreprises clientes et aux family offices.

DBS a étendu son service de crypto trading à l’échange numérique réservé aux membres

Dans un communiqué publié par la Banque de développement de Singapour [DBS], la banque a déclaré que ses clients les plus riches choisissaient de plus en plus des voies d’investissement autonomes. Cela a motivé l’expansion des services de cryptomonnaie de la banque.

Environ 100 000 clients qualifiés de DBS peuvent désormais échanger Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether et XRP. Le service est disponible pour ces utilisateurs moyennant un investissement minimum de 500 $. Lorsque ce service a été déployé auprès des investisseurs corporatifs et institutionnels, des family offices et des clients de DBS Private Bank et de DBS Treasures Private Client, la banque a été largement adoptée.

Les investisseurs accrédités du segment DBS Treasuries ont besoin d’actifs investissables d’environ 246 000 $. Les investisseurs pourront désormais échanger des jetons, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether et XRP sur DBS Digital Exchange.

Il est intéressant de noter qu’alors que des banques comme DBS adoptent le commerce de la crypto-monnaie et encouragent son adoption par les investisseurs fortunés, les régulateurs ont restreint l’utilisation de l’effet de levier et des facilités de crédit dans la crypto.

Les mesures prises par l’Autorité monétaire de Singapour pourraient encapsuler les tests d’adéquation des clients et restreindre l’utilisation des facilités de levier et de crédit pour le trading de crypto.

Dans un développement récent, le géant bancaire DBS basé à Singapour a fait une incursion dans le métaverse grâce à un partenariat avec Sandbox, la plate-forme de métaverse. Grâce à ce partenariat, DBS vise à créer de nouveaux services métavers liés à la cryptomonnaie pour les clients dans un monde virtuel.

La banque a jeté son dévolu sur un terrain pour construire une propriété exclusive métavers nommée DBS BetterWorld.