Le prix du litecoin se terminera en larmes ce soir alors que les traders naïfs reçoivent une leçon de marché | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin devient négatif au milieu de la session européenne alors qu’un effondrement de la livre sterling crée des ondulations sur les marchés.

Le prix LTC glissera en dessous de 50 $ si la force du dollar se poursuit vers la cloche de clôture américaine.

Attendez-vous à voir une clôture hebdomadaire négative avec une possible ventilation supplémentaire au cours du week-end.

Le prix du litecoin (LTC) voit les traders être emmenés chez les nettoyeurs alors qu’un rallye précoce est écourté et devient complètement négatif. Le catalyseur semble avoir été le discours du chancelier britannique Kwarteng qui a déclenché un effondrement de la livre sterling avec des effets d’entraînement s’étendant à tous les marchés financiers. C’est la preuve, une fois de plus, que les crypto-monnaies sont pleinement liées à la dynamique des marchés mondiaux, et les traders de crypto-monnaies feraient bien de se plonger dans leurs livres d’histoire et d’apprendre comment négocier une récession mondiale.

Le prix des LTC chute alors que la livre sterling revit 1992

Le prix du litecoin plonge plus bas alors que GBP peint les écrans en rouge revivant sa célèbre crise de 1992. Le chancelier britannique Kwarteng a annoncé davantage de dépenses, en vue d’alléger les budgets des ménages, le gouvernement britannique prenant en charge une grande partie de la facture énergétique pour eux. Par inadvertance, Kwarteng a augmenté les attentes d’inflation, car les ménages dépenseront probablement l’épargne, laissant la BoE traîner à sec sans aucune idée de ce qu’il faut faire ensuite.

Le prix du LTC devrait apparier complètement les gains encourus de ce matin et retomber vers 50,46 $. Si la livre sterling continue de se vendre et que le dollar se renforce davantage, attendez-vous à voir un petit coup de pouce vers 48 $ et le support mensuel S1. Une clôture négative pour la semaine est inévitable et pourrait entraîner davantage de pertes alors que les commerçants se vendent davantage près de la cloche de clôture américaine, poussant le prix vers 44,00 $ et le support mensuel S2.

Graphique journalier LTC/USD

Bien qu’une légère hausse soit impossible, elle pourrait se produire si le dollar s’affaiblit. Cela pourrait se produire si les investisseurs choisissent de clôturer leurs positions et de réduire les positions longues en dollars en prenant des bénéfices. L’USD s’estomperait alors un peu et ferait grimper synthétiquement l’action des prix LTC vers 56 $.