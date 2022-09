Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Binance Coin et Crypto.com – European Wrap 23 septembre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a produit trois plus bas consécutifs depuis le 7 septembre, mais en même temps, l’indicateur de force relative (RSI) a montré une hausse positive démontrant un manque de puissance baissière sous-jacente. Ce manque de confirmation indique qu’un renversement possible est en vue, et BTC a commencé à grimper plus haut, mais il fait toujours face à l’un des plus grands obstacles et ce n’est qu’en le surmontant qu’il confirmera un changement à court terme de régime favorisant les traders.

Le prix de Binance Coin révèle une interruption de l’élan haussier qui a prolongé la lutte de l’altcoin avec un obstacle immédiat. En raison de ce biais, BNB pourrait voir une nouvelle baisse de sa valeur marchande à mesure que les vendeurs prennent le contrôle.

L’action sur les prix de Crypto.com Coin (CRO) a connu 48 heures mouvementées jusqu’à présent, car la manne de la banque centrale a eu un impact sur presque toutes les facettes des marchés financiers. Des mouvements en dents de scie, des interventions inédites depuis plus de deux décennies et un creux de la livre sterling qui nous ramène au mercredi noir de 1992 ont chacun fait des ravages. Tous les éléments sont là pour en faire un tour de montagnes russes pour les traders qui pourraient facilement anéantir des portefeuilles entiers en une seule séance de trading s’ils sont inexpérimentés.