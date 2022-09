Prédiction du prix des pièces Binance : BNB pourrait revoir 243 $ alors que les traders disparaissent | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin montre un manque de pression d’achat entraînant un rejet au niveau de résistance de 274 $.

Une poursuite de ce développement pourrait voir BNB chuter à 243 $ ou moins dans les prochains jours.

Si les haussiers poussent l’altcoin au-dessus de 274 $ et dépassent la ligne de tendance à la baisse, cela invalidera les perspectives baissières.

Le prix de Binance Coin révèle une interruption de l’élan haussier qui a prolongé la lutte de l’altcoin avec un obstacle immédiat. En raison de ce biais, BNB pourrait voir une nouvelle baisse de sa valeur marchande à mesure que les vendeurs prennent le contrôle.

Le prix de Binance Coin fait face à un moment décisif

Le prix de Binance Coin n’a pas dépassé le niveau de support de 274 $ après s’y être débattu pendant environ une semaine. Cette évolution dénote une faiblesse, indiquant que les acheteurs ne sont pas disposés à intervenir en nombre suffisant pour faire passer les prix à ce niveau.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la BNB chute plus bas et passe en dessous des creux égaux formés à 257 $. Une panne de ce niveau avec une récupération ratée enverra le prix de Binance Coin pour combler l’inefficacité, alias Fair Value Gap (FVG), s’étendant de 256 $ à 245 $.

Il y a de fortes chances que des acheteurs marginalisés interviennent à ce niveau et achètent des BNB à prix réduit. Cependant, les teneurs de marché pourraient essayer de chasser la liquidité en baissant sous les creux du 17 juillet et du 26 juillet à 233 $ et 239 $, respectivement.

Au total, ce mouvement constituerait une perte de 10 % à 15 %, selon l’endroit où le prix de Binance Coin forme une base.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives baissières du prix de Binance Coin, si le prix du Bitcoin déclenche une montée en flèche, cela pourrait entraîner une reprise rapide au-dessus du niveau de support de 274 $. Cette évolution déclencherait un rallye de reprise.

Cependant, les acheteurs doivent pousser le prix de Binance Coin au-dessus de la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets du swing depuis le 10 août. Cette décision invalidera la thèse baissière et signalera une rupture de structure favorisant les haussiers.

Dans un tel cas, le prix du Binance Coin pourrait tenter de balayer les sommets égaux à 301 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle en fait du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Binance Coin.