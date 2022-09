Ethereum Merge a considérablement augmenté le profil de Stakefish, mais 25% de ses employés sont partis de toute façon | Cryptomonnaie

Le jour même où la fusion d’Ethereum a considérablement accru l’importance des validateurs dans l’écosystème de la blockchain, l’un des plus grands – le pieu – était en proie au chaos.

Plus de 25% de ses effectifs, selon des personnes proches du dossier, ont été licenciés ou ont démissionné, dont deux départs de haut niveau : le responsable de la stratégie et des opérations Jun Soo Kim et le responsable des protocoles Daniel Hwang.

CoinDesk s’est entretenu avec quatre employés actuels et anciens pour cette histoire, qui ont tous contesté la façon dont les licenciements ont été gérés. L’un des employés a demandé à ne pas être identifié parce qu’il avait signé un accord de non-divulgation. Au total, juste au moment où Stakefish était sur le point de récolter de grosses récompenses pour la sécurisation du nouveau réseau sans mineur d’Ethereum, huit employés ont été licenciés et trois autres ont démissionné de l’entreprise.

Selon ces employés et les messages internes examinés par CoinDesk, les travailleurs n’ont été informés qu’ils seraient licenciés que quelques jours avant leur date de licenciement, le 15 septembre. C’était aussi le jour de la fusion Ethereum – précisément l’événement pour lequel stakefish avait passé des années à poser des bases cruciales, car ce jour-là, Ethereum est officiellement passé de la gestion par des mineurs à des opérateurs de validation comme stakefish.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter via le service de messagerie Telegram, Chun Wang, PDG et fondateur de stakefish, a écrit : « Il est normal dans un marché baissier de réduire la taille de l’équipe et d’optimiser les coûts. » Il a ajouté : « Seuls les postes non techniques sont licenciés. Nous travaillons toujours dur pour embaucher plus de développeurs et de devops.

La démission de Kim en particulier marque un coup dur pour le pieu, qui offre aux clients la possibilité d’aider à sécuriser des chaînes de blocs de preuve de participation comme Ethereum nouvellement remanié en échange de récompenses. Selon d’anciens employés, Kim, dont la démission prendra effet en octobre, était considéré comme un remplaçant potentiel de Wang et servait en quelque sorte de PDG par intérim chaque fois que le fondateur de l’entreprise était absent.

Kim a déclaré à CoinDesk qu’il avait décidé de partir afin de démarrer sa propre entreprise.

Hwang, le seul membre de la haute direction de Stakefish à être inclus dans les licenciements, a choisi de démissionner plutôt que d’accepter une indemnité de départ de deux semaines, qu’il a déclaré à CoinDesk qu’il considérait comme « insultante ». Un autre employé qui a parlé à CoinDesk a déclaré avoir reçu la même offre. (À titre de comparaison, Coinbase, l’échange de crypto-monnaie qui a licencié 18% de ses effectifs plus tôt cette année, a offert à ses employés un minimum de 14 semaines d’indemnité de départ).

Hwang a déclaré qu’il avait été informé qu’il serait licencié par Andrea « Dimi » Di Michele, l’un de ses subordonnés directs. Dimi, qui a été nommé en remplacement de Hwang et était l’un des employés les plus anciens de Stakefish, a démissionné de l’entreprise quelques jours plus tard.

« Ils ont donné un préavis de deux jours », a déclaré Dimi à CoinDesk. « Je ne veux pas jeter de l’ombre sur le pieu – ce n’est pas mon intention – mais je pense que ce qui se passe n’est pas juste », a-t-il déclaré. « En général, le pieu a eu une excellente occasion de faire quelque chose de grand », a-t-il ajouté. « Je suis très déçu. »

Le passage d’Ethereum d’un système de preuve de travail à un système de preuve d’enjeu a remis les rênes de la deuxième plus grande blockchain des mineurs aux validateurs qui « jalonnent » l’éther (ETH), la monnaie native d’Ethereum, en l’envoyant à une adresse sur la chaîne où il ne peut être ni acheté ni vendu. Stakefish, qui met en place des validateurs générateurs d’intérêts pour le compte de ses clients, contrôlait environ 2% de tous les ETH jalonnés au moment de la presse. C’est également un validateur majeur dans d’autres écosystèmes, notamment Cosmos, Polkadot, Polygon et Solana.

Stakefish est basé dans les îles Vierges britanniques et possède des espaces de coworking à Palo Alto, en Californie, et à Séoul. La plupart de son personnel travaille à distance.

Wang, le fondateur de stakefish, a cofondé F2Pool, le troisième plus grand pool minier Bitcoin (BTC). Les employés ont déclaré à CoinDesk que les deux sociétés collaboraient fréquemment et partageaient des ressources.

Alors que la nouvelle des licenciements se répandait dans tout Stakefish, plusieurs employés se sont rendus sur la plate-forme de messagerie Slack de l’entreprise pour exprimer leurs griefs concernant la manière dont les informations avaient été communiquées aux employés.

« Je dois exprimer mon opinion que cette mise à pied est mise en œuvre d’une manière horrible », a écrit un employé. « Garder tout secret rend les propos de la haute direction indignes de confiance. Cela ne fait que baisser le moral et les employés ne savent pas à quoi s’attendre ensuite. Baisse du moral, plus de gens décideront d’y aller. C’est peut-être le but ?

« Je comprends la décision, mais la mise en œuvre de cette décision par les RH a été, faute d’un meilleur mot, horrible », a répondu un autre employé. « Faire savoir aux gens de manière échelonnée qu’ils doivent être licenciés avec un préavis de 2 jours, comme si des rumeurs et des nouvelles comme celles-ci ne circulaient pas de travers dans une entreprise, est absolument incroyable. »

Cet employé a déclaré avoir entendu parler des licenciements lors d’un appel avec son équipe. « Après avoir poussé plus loin, nous avons découvert que les personnes actuellement sur cet appel n’avaient pas encore entendu qu’elles étaient en fait licenciées, ce qui, comme vous pouvez le comprendre, nous a tous laissés bouche bée », ont-ils écrit.

« A ce jour, 1 membre de l’équipe marketing n’a toujours pas été contacté par qui que ce soit pour qu’il soit licencié demain », a répondu un troisième employé.