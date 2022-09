Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC fait un retour haussier au milieu des tensions réglementaires, mais manque de confirmation | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin fait le premier pas vers la reprise mais a besoin d’une confirmation solide qui arrivera après un basculement du niveau de 19 539 $ dans un plancher de support.

Après un retournement réussi, les investisseurs pourraient s’attendre à un passage à un obstacle intermédiaire à 20 737 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 17 593 $ invalidera la thèse haussière de BTC.

Le prix du bitcoin a produit trois plus bas consécutifs depuis le 7 septembre, mais en même temps, l’indicateur de force relative (RSI) a montré une hausse positive démontrant un manque de puissance baissière sous-jacente. Ce manque de confirmation indique qu’un renversement possible est en vue, et BTC a commencé à grimper plus haut, mais il fait toujours face à l’un des plus grands obstacles et ce n’est qu’en le surmontant qu’il confirmera un changement à court terme de régime favorisant les traders.

Les stablecoins sous le feu des chiens de garde américains

Alors que les techniciens ont du mal à développer un parti pris ferme, les régulateurs américains ont adopté une approche sérieuse en éliminant les stablecoins algorithmiques après le récent effondrement de Terra/LUNA qui a envoyé des ondes de choc dans l’écosystème crypto.

Le Comité des services financiers (FSC) de la Chambre des représentants a ciblé des pièces stables telles que DAI, FRAX et USDD et a proposé un projet de loi qui pourrait interdire ces actifs pendant deux ans. La raison de ce projet de loi remonte à l’effondrement de l’écosystème Terra-LUNA au deuxième trimestre 2022.

À cet égard, le représentant Warren Davidson a déclaré :

Il y a une chance extérieure que nous trouvions un moyen de parvenir à un consensus sur un projet de loi stablecoin cette année.

Alors qu’il y a une guerre contre les stablecoins, Tether, l’un des plus grands émetteurs de stablecoins, a été critiqué cette semaine alors que Katharine Polk Failla, une juge américaine à New York, a ordonné à la société de produire des documents confirmant que tous les USDT émis sont soutenus par Dollars américains.

Indépendamment du chaos réglementaire, BTC tente lentement de reprendre son élan et doit surmonter un obstacle crucial pour relancer sa tendance haussière.

Le prix du Bitcoin et ses problèmes techniques

Le prix du BTC est dans un coin serré, techniquement parlant. Après avoir formé un autre creux à 18 804 $, le prix du BTC a augmenté de 7 % et est actuellement aux prises avec la boîte de résistance de 19 405 $ à 19 599 $. Les creux d’août à 19 539 $ sont la clé des perspectives, comme nous le verrons.

Il y a deux choses auxquelles les investisseurs doivent prêter attention :

Un retournement de la barrière de 19 539 $ en un niveau de support. RSI se maintient au-dessus de la boîte de support de 43 à 46 alors que BTC renverse le niveau susmentionné.

Si ces deux conditions sont remplies, le prix du Bitcoin serait alors prêt pour une hausse. Dans un tel cas, BTC sera confronté à une confluence de résistance significative composée du niveau de résistance de 20 737 $ combiné à la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets du swing depuis le 31 mai.

Franchir ces obstacles ne sera pas facile, mais il sera nécessaire d’ouvrir la voie pour retester et balayer le sommet hebdomadaire précédent à 22 850 $.

Au-delà de ce niveau, les acteurs du marché devraient se concentrer sur le plus haut d’août à 25 200 $. Ce niveau est significatif puisqu’il contient le point médian de la fourchette de 32 427 $ à 17 593 $ à 25 010 $. Un nouveau test de ce niveau pourrait créer un sommet local pour le prix du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock prend en charge ce rallye du prix du Bitcoin. Cet indicateur montre que le niveau de support immédiat, s’étendant de 9 600 $ à 18 470 $, n’est pas aussi fort que le niveau de résistance mais est capable de produire un rebond.

L’obstacle immédiat, cependant, s’étend de 19 405 $ à 28 954 $, où environ 5,05 millions d’adresses qui ont acheté 3,1 millions de BTC à un prix moyen de 22 095 $ sont «hors de l’argent».

Ce cluster de résistance coïncide avec les objectifs mentionnés d’un point de vue technique, ajoutant plus de crédibilité à la possibilité d’un rebond.

Cependant, les investisseurs doivent noter qu’un déménagement dans ledit cluster pourrait entraîner une pression de vente de la part de ces détenteurs sous-marins qui voudraient atteindre le seuil de rentabilité.

CTB GIOM

Une autre mesure intéressante qui favorise ce récit haussier est le volume en chaîne, qui a connu une tendance à la hausse constante. Après avoir chuté à 16,39 milliards de BTC au cours de la première semaine de juillet, il a régulièrement augmenté pour atteindre son niveau actuel, 41 BTC. Cette hausse indique que davantage d’investisseurs interagissent avec la blockchain BTC, et donc il y a une augmentation des entrées de capitaux, ce qui est un signe haussier en fonction de la structure du marché.

Volume en chaîne BTC

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, les investisseurs doivent être préparés à un scénario en dents de scie qui inclurait un balayage du creux du 18 juin à 17 593 $. Ce mouvement serait une bonne opportunité d’acheter si BTC récupère et se maintient rapidement au-dessus de ce niveau.

Cependant, un chandelier quotidien proche dudit niveau qui le transforme en un niveau de résistance invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait s’effondrer à 15 500 $, qui est le prochain niveau de support stable.

Si la pression de vente continue d’augmenter, la grande crypto pourrait déclencher une vente à 13 500 $ et 11 989 $, où un macro fond pour le marché baissier pourrait se former.