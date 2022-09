La société minière BTC Compute North dépose le bilan | Cryptomonnaie

La société d’hébergement minier Bitcoin (BTC) Compute North a déposé le bilan du chapitre 11, dans un contexte de pression croissante sur l’entreprise en raison des effets de l’hiver crypto et de la hausse des coûts de l’énergie. Le PDG de la société, Dave Perrill, a également démissionné mais restera au conseil d’administration.

La société a déposé un dossier de mise en faillite en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal américain des faillites du district sud du Texas le 22 septembre, qui est actuellement en instance devant le juge David Jones.

Dans le cadre d’un dépôt au chapitre 11, l’entreprise est toujours en mesure de poursuivre ses opérations tout en élaborant un plan pour rembourser les créanciers. Le dossier indiquerait que Compute North doit environ 500 millions de dollars à 200 créanciers, tandis que ses actifs valent entre 100 et 500 millions de dollars.

Compute North propose des services et des installations d’hébergement de crypto-minage à grande échelle, du matériel et un pool de minage BTC. C’est l’un des plus grands fournisseurs de centres de données aux États-Unis et il a des partenaires de renom dans le secteur minier BTC tels que Compass Mining et Marathon Digital.

Les deux sociétés ont publié des déclarations via Twitter, notant qu’avec les informations dont elles disposent à ce stade, leurs opérations commerciales se poursuivront normalement.

« Le personnel de Compute North nous a informés aujourd’hui que le dépôt de bilan ne devrait pas perturber les opérations commerciales. Nous continuons de surveiller la situation et fournirons d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles », a noté Compass Mining.

La performance baissière de BTC en 2022 a eu un impact significatif sur le secteur minier cette année, et dans le contexte du Texas, la hausse des coûts énergétiques et les multiples pannes de courant pendant les vagues de chaleur intenses n’ont pas aidé non plus.

Le journaliste de Bloomberg Business, David Pan, a souligné sur Twitter que Compute North pourrait avoir été affecté par un retard coûteux dans une grande installation minière au Texas qu’il n’a pas été en mesure de monétiser pendant des mois.

«L’énorme installation minière de 280 MW de Compute North au Texas était censée faire fonctionner des plates-formes en avril, mais elle n’a pas pu en raison d’approbations en attente. Depuis lors jusqu’à la fin de cette année, lorsqu’il a finalement été en mesure de dynamiser les machines, les prix du Bitcoin ont traversé plusieurs cycles à la baisse, les opportunités de collecte de fonds se sont taries et les principaux prêteurs ont diminué », a-t-il écrit.

Compute North s’ajoute à une longue liste d’entreprises de cryptomonnaie qui ont été victimes de l’hiver crypto – ou dans certains cas ont contribué à le créer – y compris Voyager Digital, Three Arrows Capital, Celsius Network et BlockFi pour n’en nommer que quelques-unes.